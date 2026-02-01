Viola, la 18ª Giornata ti sorride! Primato in classifica e due inseguitrici si staccano | CLASSIFICA

Dopo aver inseguito fin dalla prima giornata, la Viola Reggio Calabria aggancia il primo posto in classifica. I reggini battono Barcellona e, vista la contemporanea sconfitta di Ragusa contro una lanciatissima Catanzaro, salgono in vetta in coabitazione con i siciliani. Dietro frena Brindisi, sconfitta a Corato, e Monopoli che prende una sonora mazzata da Messina. Tiene botta invece Matera, unica delle inseguitrici a vincere nella facile gara interna contro Bari.
Risultati 18ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Sabato 31 gennaio
Ore 18:00
Milazzo-Molfetta 75-77
Domenica 1 febbraio
Ore 18:00
Castellaneta-Mola 87-66
Matera-Bari 85-69
Viola-Barcellona 65-58
Ragusa-Catanzaro 78-84
Corato-Brindisi 70-68
Messina-Monopoli 95-75
Riposava: Rende
Classifica Serie B Interregionale Girone F
- Viola 26
- Ragusa 26
- Matera 24
- Brindisi 22
- Catanzaro 20
- Monopoli 20
- Messina 18*
- Molfetta 18
- Castellaneta 16
- Barcellona 16
- Milazzo 16
- Corato 14
- Mola 6*
- Rende 6*
- Bari 4
* 2 turni di riposo già osservati
Calendario 19ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Sabato 7 febbraio
Ore 18:00
Brindisi-Ragusa
Domenica 8 febbraio
Ore 18:00
Molfetta-Corato
Catanzaro-Matera
Monopoli-Rende
Bari-Messina
Mola-Viola
Ore 18:30
Barcellona-Milazzo
Riposa: Castellaneta