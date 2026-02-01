Viola, la 18ª Giornata ti sorride! Primato in classifica e due inseguitrici si staccano | CLASSIFICA

I risultati della 18ª Giornata di Serie B Interregionale e la nuova classifica: la Viola vince ed è prima insieme a Ragusa, dietro si staccano Brindisi e Monopoli

Marco Laganà
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Dopo aver inseguito fin dalla prima giornata, la Viola Reggio Calabria aggancia il primo posto in classifica. I reggini battono Barcellona e, vista la contemporanea sconfitta di Ragusa contro una lanciatissima Catanzaro, salgono in vetta in coabitazione con i siciliani. Dietro frena Brindisi, sconfitta a Corato, e Monopoli che prende una sonora mazzata da Messina. Tiene botta invece Matera, unica delle inseguitrici a vincere nella facile gara interna contro Bari.

Risultati 18ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 31 gennaio

Ore 18:00

Milazzo-Molfetta 75-77

Domenica 1 febbraio

Ore 18:00

Castellaneta-Mola 87-66
Matera-Bari 85-69
Viola-Barcellona 65-58
Ragusa-Catanzaro 78-84
Corato-Brindisi 70-68
Messina-Monopoli 95-75

Riposava: Rende

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Viola 26
  2. Ragusa 26
  3. Matera 24
  4. Brindisi 22
  5. Catanzaro 20
  6. Monopoli 20
  7. Messina 18*
  8. Molfetta 18
  9. Castellaneta 16
  10. Barcellona 16
  11. Milazzo 16
  12. Corato 14
  13. Mola 6*
  14. Rende 6*
  15. Bari 4

* 2 turni di riposo già osservati

Calendario 19ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 7 febbraio

Ore 18:00

Brindisi-Ragusa

Domenica 8 febbraio

Ore 18:00

Molfetta-Corato
Catanzaro-Matera
Monopoli-Rende
Bari-Messina
Mola-Viola

Ore 18:30

Barcellona-Milazzo

Riposa: Castellaneta

