Viola- Barcellona, Clark: “per ogni avversario venire a giocare qui è un casino. Primato? Bello… a maggio”

La Viola batte Barcellona nel derby dello Stretto al PalaCalafiore e raggiunge il primo posto in classifica. Leonardo Clark in conferenza stampa ha dichiarato: “stando in campo, posso dire che Barcellona è stata la squadra che ci ha messo di più le mani addosso in campionato, ha provato a metterci in difficoltà. Ci portiamo a casa i 2 punti, la cosa più importante. Siamo stati sotto di 8 e l’abbiamo ripresa, la prima volta che succede, ma ci siamo riusciti. Primato? Fa benissimo, ce lo meritiamo. Bello essere primi, ma è bello esserlo a maggio”.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sull’apporto del pubblico, soprattutto nel finale, quando Barcellona ha sentito la pressione, Clark ha dichiarato: “il PalaCalafiore quando si scalda è sempre un problema per gli avversari. C’era anche tanto pubblico da Barcellona, è stato bello, non è scontato, si sono fatti sentire. Giocare qui nei momenti tesi, quando il nostro pubblico inizia a fare rumore, è un casino”.

Sull’apporto di squadra, Clark ha spiegato: “siamo tanti giocatori. Chiunque entra dalla panchina deve entrare con intensità, fare anche poche cose ma con intensità, è quello che gli viene chiesto, di essere pronti. Stasera Barcellona ci ha messo le mani addosso, un po’ l’abbiamo subita, un po’ con l’esperienza l’abbiamo portata a casa. Più avanti sarà peggio sotto questo punto di vista”.

Chiosa conclusiva sulla sua attività social: “novità sul mio canale YouTube? Caricherò i video su Brindisi e poi su Molfetta“.