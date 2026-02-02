Tajani a Reggio, tra le autorità presenti anche il presidente facente funzioni di ANCI Calabria

Oggi il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha fatto tappa a Reggio Calabria per una visita istituzionale dedicata alle misure di supporto per le imprese e il territorio duramente colpiti dal maltempo. La missione fa parte di un tour istituzionale che tocca anche Sicilia e Sardegna, con l’obiettivo di illustrare gli strumenti e gli stanziamenti messi in campo dal Governo per il rilancio economico delle aree più fragili. L’incontro principale si è svolto a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, dove Tajani è stato accolto dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e da numerosi rappresentanti istituzionali, imprenditori e amministratori locali.

La presenza di Simona Scarcella: sindaco e presidente ANCI Calabria

Tra le autorità presenti all’incontro, grande rilievo ha avuto la partecipazione di Simona Scarcella, sindaco di Gioia Tauro e presidente facente funzioni di ANCI Calabria – l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani a livello regionale. Nel suo ruolo istituzionale, Scarcella rappresenta e coordina gli enti locali calabresi, con un ruolo chiave nella collaborazione con il Governo e la Regione su tematiche che riguardano sviluppo territoriale, servizi e politiche istituzionali.

La sua presenza ha sottolineato la sinergia tra Governo, Regione e amministrazioni comunali calabresi, fondamentale per affrontare le conseguenze economiche e sociali degli eventi atmosferici estremi e per rafforzare la ripresa produttiva dei territori colpiti. Scarcella ha partecipato alle discussioni con altri sindaci e rappresentanti istituzionali, portando la voce delle comunità locali e chiedendo un impegno concreto sulle misure di sostegno per imprese e cittadini.