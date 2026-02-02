Maltempo in Calabria, Occhiuto: “300 milioni per le imprese calabresi, disponibile la piattaforma per i risarcimenti. Ecco come devono procedere le aziende”

“Sono molto soddisfatto dell’impegno della Farnesina” e di Antonio Tajani che “è venuto qui da noi anche con una dotazione finanziaria importante, perché 300 milioni di euro per le imprese delle tre regioni (Sicilia, Calabria, Sardegna, ndr) sono una importante dotazione finanziaria. Oggi la Calabria ha già reso disponibile la piattaforma per richiedere i risarcimenti e gli imprenditori calabresi possono far domanda già da oggi, così come i sindaci per il ristoro. Confidiamo di essere velocissimi nel ristorare i danni provocati dal ciclone“. Lo ha detto il governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo un incontro con Antonio Tajani sugli aiuti all’imprenditoria locale danneggiata fortemente dal ciclone Harry. Perché, ha aggiunto Occhiuto, “vinceremo o perderemo come paese questa battaglia nella misura in cui sapremo dimostrare di essere stati efficienti nel garantire a chi ha perso la propria attività di ricostruirla“.