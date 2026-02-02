Maltempo Calabria, online la piattaforma per il ristoro dei danni. Tutte le INFO ed i DETTAGLI

A seguito della Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile nazionale nr 1180 del 30 gennaio 2026, La Protezione Civile calabrese informa che è attiva la piattaforma informatica per la compilazione delle schede per il ristoro dei primi danni subiti dal ciclone “Harry”, da parte degli Enti pubblici, dei cittadini privati e dei titolari di attività produttive. Inoltre, verrà effettuata una ricognizione degli interventi di riduzione del rischio residuo e dei danni al patrimonio pubblico e privato ai fini della definizione di un piano strutturato che sarà oggetto di successivi provvedimenti.

Dettagli

La piattaforma è raggiungibile al seguente link: https://pc2.protezionecivilecalabria.it.

Per accedere è necessario registrarsi al link https://pc2.protezionecivilecalabria.it/registra, inserendo i propri dati anagrafici con la residenza. Al termine dell’inserimento, il sistema invierà una email per l’attivazione dell’utenza a cui, in caso di conferma, seguirà l’invio delle credenziali (Codice Fiscale e Password) alla email di contatto specificata in fase di registrazione. E’ anche possibile accedere alla piattaforma utilizzando il proprio SPID.

Dopo avere effettuato l’accesso, l’utente (Cittadino) potrà inserire le istanze per i Privati e per le Attività Economiche, aprendo la sezione “SUPERAMENTO EMERGENZA / Ricognizione fabbisogni (Schede Ordinanze) – Cittadino” e selezionando “Modulo B1 per Privati” o “Modulo C1 per Attività Economiche e Produttive”.

Comuni

I Comuni interessati, invece, potranno accedere alla piattaforma utilizzare le credenziali dell’Ente (Codice Fiscale del Comune e Password) oppure nominare un delegato, indicandolo nell’anagrafica del Comune con il ruolo “Superamento Emergenza”. Qualora il Comune non fosse in possesso delle credenziali è possibile recuperare la password attraverso la funzionalità specifica disponibile sulla piattaforma.

In maniera analoga, dopo l’accesso l’utente del Comune potrà inserire le istanze aprendo la sezione “SUPERAMENTO EMERGENZA / Ricognizione fabbisogni (Schede Ordinanze) – Comune” e selezionando “Scheda A – Assistenza Popolazione” o “Scheda B – Urgenza e Somma Urgenza” o “Scheda D – Rischio Residuo”.

In caso di necessità, è possibile fare riferimento al manuale della piattaforma, allegato di seguito e presente in piattaforma, oppure utilizzare l’indirizzo email di assistenza della Protezione Civile regionale assistenzaprotezionecivile@regione.calabria.it.