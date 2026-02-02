Tajani a Reggio, Cirillo: “segnale concreto di attenzione verso il tessuto produttivo della Calabria”

“Accogliamo oggi, nella Sala Monteleone del Consiglio Regionale, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, evidenziando ancora una volta come questa sia la casa di tutti i calabresi e dell’intera comunità, anche e soprattutto in occasione di eventi di questa rilevanza”. Esordisce così il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, in occasione dell’incontro che si è tenuto oggi presso la Sala Monteleone del Consiglio regionale, evento svoltosi con la partecipazione di imprese e associazioni del mondo produttivo calabrese.

“Segnale concreto di attenzione”

“Ospitare questo momento di confronto, in una fase così delicata segnata dall’emergenza maltempo, ha rappresentato un segnale concreto di attenzione verso il tessuto economico e produttivo della Calabria”, rimarca Cirillo. Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche i vertici delle agenzie ICE, SIMEST, CDP e SACE, assieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, le associazioni di categoria e numerosi amministratori locali, sono stati illustrati strumenti e opportunità a sostegno delle imprese colpite, in un clima di dialogo diretto tra istituzioni, operatori economici e rappresentanti dei territori. “Mettere in relazione istituzioni, imprese e organismi di supporto significa creare le condizioni per risposte efficaci e per una ripartenza fondata sulla concretezza”, ha proseguito Cirillo.

Il Presidente del Consiglio regionale ha quindi sottolineato come “la presenza del Ministro Tajani a Reggio Calabria abbia confermato l’attenzione del Governo nazionale verso la Calabria e verso le difficoltà vissute dalle comunità e dalle imprese, in una fase in cui è fondamentale trasformare l’emergenza in un’occasione di rilancio e fiducia. L’evento di oggi rappresenta un momento importante per le imprese del nostro territorio, le quali hanno necessità di rialzarsi subito e con vigore dopo i danni ingenti subiti a causa del Ciclone Harry. Da Palazzo Campanella, grazie alla sinergia tra enti e al prezioso supporto di Governo e Regione Calabria, è partito un forte messaggio di resilienza e fiducia”, ha concluso Cirillo.