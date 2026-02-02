Maltempo, Tajani a Reggio Calabria: “strumenti finanziari alle aziende calabresi colpite dall’alluvione”

“La Calabria è un’altra delle regioni ferite dall’alluvione che ha colpito il sud del nostro Paese, abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente Occhiuto e ho messo a disposizione del governo regionale, quindi dei cittadini calabresi, Ice, Simest, Sace, Cassa Depositi e Prestiti, Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital, per fornire tutti gli strumenti finanziari utili alle imprese colpite dalla tempesta, imprese soprattutto che sono legate all’export, ma anche a quelle che fanno parte della filiera dell’esportazione“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrando i giornalisti a Reggio Calabria.

“Simest mette a disposizione per questo disastro 300 milioni per le tre regioni, poi ci sarà un intervento di Ice, Sace darà delle garanzie, poi CDP farà altri interventi. Abbiamo anche dato vita ad un numero di emergenza del ministero degli Esteri che poi smisterà le richieste dei singoli imprenditori. Quindi siamo vicini alla Regione Calabria, credo con grande tempestività il governo ha dato risposte ai cittadini, continueremo a lavorare perché cercheremo di lenire le ferite subite da questa regione anche quando i riflettori saranno spenti”, ha aggiunto, assicurando che “aiuteremo anche le piccole imprese”.