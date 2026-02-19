Clamoroso Reggina, altra figuraccia: non ha rispettato l’accordo sul pagamento di una multa. E la Federazione interviene

Ricordate il mancato pagamento della Reggina nei confronti della Scafatese? Il club amaranto avrebbe dovuto corrispondere 15.521,13 euro dovuto quale quota di riparto dell’incasso effettuato a seguito della finale playoff di Serie D tra la società di Ballarino e quella campana. Non lo ha fatto entro i termini e, a seguito di segnalazione, ha siglato un accordo di patteggiamento con la FIGC, che prevedeva il pagamento di 1.500 euro di ammenda e 45 giorni di inibizione al Presidente Minniti. La comunicazione di tale decisione risale al 6 novembre scorso.

Qual è la novità di questi giorni? Che la Reggina non ha rispettato l’accordo con la Federazione e, per questo, la FIGC ha deciso di comunicarlo e di correre ai ripari, risolvendo lo stesso. Si legge:

“Visto l’accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società AC REGGINA 1914 ASD con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 196/AA del 6 novembre 2025;

atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l’ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio , previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;

, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento; considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto ;

; visto l’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla società AC REGGINA 1914 ASD con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 196/AA del 6 novembre 2025″.

Non solo, dunque, un pagamento di 15 mila euro non corrisposto entro i termini, ma anche il mancato versamento alla FIGC di una multa di 1.500 euro. Parliamo di cifre davvero misere, che si vanno a sommare alle poche centinaia di euro non corrisposte nei confronti di alcune società che, nelle scorse settimane, hanno presentato ricorso (vincendolo). L’ennesima figuraccia che si va aggiungere alle tante di questi due anni e mezzo, sul campo e fuori. E menomale che Brunetti doveva vigilare…