Una società presenta ricorso contro la Reggina e lo vince, interviene la Federazione: club amaranto costretto a pagare (ancora). Le ultime

Una società ha presentato ricorso contro la Reggina e lo ha vinto, costringendo il club amaranto a pagarla. E’ la seconda vertenza economica nei confronti del sodalizio capeggiato da Ballarino e Minniti, dopo il ricorso vinto dall’Asd Elisir per il pagamento di 324 da parte degli amaranto in merito all’utilizzo del calciatore Luigi Forciniti. Anche in questo caso a intervenire è il Tribunale Federale Nazionale, che si è espresso – appunto – accogliendo il ricorso di un altro club, in questo caso il Taverna Academy Montalto. La Reggina dovrà corrispondergli 410 euro per l’utilizzo di Simone Lanzillotta.

Il comunicato del TFN sul ricorso del Taverna contro la Reggina

Questo il comunicato integrale:

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Paola Balducci – Componente

Carlo Cremonini – Componente

Lorenzo Sodero – Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell’udienza fissata l’11 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. Taverna Academy Montalto (952818) contro la società A.S. Reggina 1914 ssd a r.l. (962432) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Lanzillotta Simone (2948647), la seguente decisione.

In data 8 gennaio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico – https://pst.figc.it, la società A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S. REGGINA 1914 SSD A R.L., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Simone Lanzillotta (matricola 2948647).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il Primo Contratto di Lavoro Sportivo, è stato effettuato in data 4 luglio 2025 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021. Il premio è stato quantificato in euro 410,00 (quattrocentodieci/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 8 gennaio 2026.

All’udienza fissata il giorno 11 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

esaminata la documentazione in atti;

vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara tenuta la società A.S. REGGINA 1914 SSD A R.L. alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Simone Lanzillotta nella misura di euro 410,00 (quattrocentodieci/00), in favore della società A.S.D. TAVERNA ACADEMY MONTALTO”.