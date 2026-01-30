Reggio Calabria, la solita retorica di Faraone: “Sud abbandonato dal Governo Meloni” | VIDEO

A margine della conferenza stampa di adesione a Casa Riformista – Italia Viva dei consiglieri comunali Filippo Quartuccio, Giuseppe Francesco Sera e Santo Bongani e dell’ex consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca, il vicepresidente nazionale di Casa Riformista–Italia Viva, Davide Faraone, con la solita retorica, ha parlato anche di altri temi di attualità.

“Il governo Meloni ha abbandonato il Sud ed è un esecutivo antimeridionale. Il Ponte sullo Stretto? Uno specchetto per le allodole. I Fondi Fsc? Sono stai sottratti. Fondi Ciclone Harry? 100 milioni di euro sono una miseria”, puntualizza Faraone.