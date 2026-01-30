Salvini a Furci Siculo, il ministro della Lega è sul lungomare distrutto dal Ciclone Harry

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, dopo la visita a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, cittadina colpita duramente dal Ciclone Harry, è arrivato a Furci Siculo, nell’area Metropolitana di Messina, dove le mareggiate hanno distrutto il lungomare. Il vicepremier è stato accolto dal sindaco della Lega, Matteo Francilia. Salvini ha fatto un sorvolo delle zone costiere colpite dal maltempo della Calabria e della Sicilia.

“Segnale importante di vicinanza”

“Siamo un il centro della devastazione il comune messinese più disastrato insieme a Santa Teresa di Riva. Ho parlato in più occasioni con il ministro Salvini e la sua presenza qui è un segnale importante di vicinanza e attenzione. Si renderà conto in prima persona della situazione”, afferma il sindaco Matteo Francilia. “La burocrazia va limitata, i progetti devono trovare concretezza senza più rallentamenti procedurali. In questo ho trovato pieno appoggio dal governo”, rimarca il primo cittadino.