Reggio Calabria, Muraca e i consiglieri di Rinascita Comune passano a Casa Riformista | INTERVISTE

Si è svolta nella giornata odierna, a Reggio Calabria, la conferenza stampa di adesione a Casa Riformista – Italia Viva dei consiglieri comunali Filippo Quartuccio, Giuseppe Francesco Sera e Santo Bongani, alla presenza dell’on. Davide Faraone, Vicepresidente nazionale di Italia Viva e parlamentare della Repubblica, del senatorre Dafne Musolino e del consigliere regionale Filomena Greco, esponente di Casa Riformista – Italia Viva in Consiglio regionale della Calabria. Presente anche il consigliere comunale Giovanni Latella e l’ex consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca.

“Scelta politica chiara”

Nel corso dell’incontro è stata ribadita con forza “la volontà di costruire a Reggio Calabria una Casa Riformista vera, non un semplice cartello elettorale, ma un luogo politico stabile di confronto, metodo, visione e riformismo concreto. Una politica responsabile, non testimoniale, fondata su serietà, competenza, ascolto, responsabilità e concretezza, con lo sguardo rivolto al futuro”. “Non ci interessa stare comodi, ci interessa essere utili“, è il messaggio che ha fatto da filo conduttore agli interventi.

“Una scelta politica chiara: stare dalla parte di Reggio Calabria con un’azione fondata sulla proposta e non sulla protesta, lontana dagli slogan e dalle emergenze permanenti. Reggio ha bisogno di una politica adulta – hanno sottolineato i consiglieri Quartuccio, Sera e Bongani – una politica capace di programmazione, di visione lunga e lungimirante, che rimetta al centro dignità, opportunità, merito ed equità. In Consiglio comunale saremo una voce esigente ma affidabile: valuteremo atto per atto, senza pregiudizi, diremo sì quando serve e no quando è giusto, sempre motivando le nostre scelte. La buona politica non fa rumore, ma cambia le cose”.

L’adesione di Muraca”

“Contenitore più consono alle nostre sensibilità, è la normale prosecuzione di Rinascita Comune. Finalmente si parla di sicurezza e di riduzione delle tasse”, è quanto ha affermato Giovanni Muraca, ex assessore e consigliere regionale del Pd.

“Casa Riformista cresce e si radica anche a Reggio”

L’on. Davide Faraone ha evidenziato il valore politico dell’adesione: “Casa Riformista cresce e si radica nei territori. Reggio Calabria rappresenta un passaggio fondamentale: siamo una forza riformista che vuole contribuire a far crescere il centrosinistra. Senza una forte area a vocazione liberale e riformista il centro-sinistra non vince, e noi ci assumiamo la responsabilità di costruirla anche a Reggio Calabria come sta già avvenendo in tante altre comunità del nostro Paese”.

“A Reggio Calabria si pongono basi solide per un radicamento comunale e metropolitano”

Sulla stessa linea il senatore Dafne Musolino, che ha rimarcato il ruolo nazionale del progetto: “Casa Riformista è oggi una realtà credibile del centro-sinistra, con una presenza parlamentare autorevole e una visione chiara. Qui a Reggio Calabria si pongono basi solide per un radicamento comunale e metropolitano che parli di fiducia, riscatto possibile e futuro”.

Le parole di Greco

Il consigliere regionale Filomena Greco ha sottolineato l’importanza del legame tra livelli istituzionali: “il radicamento territoriale è la chiave della buona politica. Costruire una Casa Riformista significa dare continuità all’impegno amministrativo e istituzionale, mettendo in rete competenze ed energie per offrire risposte concrete ai cittadini”.

Sera commissario metropolitano

L’On. Greco, durante il suo intervento, comunica di aver nominato commissario metropolitano del partito il consigliere Giuseppe Francesco Sera che “avrà il compito, unitamente a tutta la squadra, di predisporre un’azione politica di lungo respiro incentrata su problemi e opportunità dei territori“.

Nel corso della conferenza è stato ribadito “l’obiettivo di strutturare il partito sia nel Comune di Reggio Calabria sia nell’area metropolitana, rafforzando una presenza politica numerosa e qualificata nel centro-sinistra calabrese. Un progetto aperto a tutte e tutti i riformisti che credono in una politica fondata su metodo, visione, capacità amministrativa e senso delle istituzioni”. Casa Riformista – Italia Viva rilancia così il proprio impegno: “costruire una comunità politica in cui stare insieme non per convenienza, ma per responsabilità, perché Reggio Calabria merita una politica all’altezza delle sue sfide e delle sue potenzialità”.