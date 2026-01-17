Allerta Meteo a Messina, interventi straordinari per prevenire i danni delle mareggiate | FOTO

“In vista del maltempo previsto per lunedì e martedì, sono stati avviati interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino dei tratti più esposti del litorale jonico di Messina. Restiamo in attesa del bollettino ufficiale, che sarà diramato domenica pomeriggio, per confermare o meno lo stato di allerta rossa”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile. “I lavori saranno concentrati laddove il rischio è maggiore trattandosi di interventi di mitigazione del rischio e nella considerazione delle tante opere realizzate e delle altrettanto in corso di realizzazione e di appalto”, rimarca Basile.

“Questi interventi, che proseguiranno sino alla giornata di lunedì, rientrano tra le azioni di prevenzione e tutela del nostro territorio costiero”, puntualizza il primo cittadino della città dello Stretto.