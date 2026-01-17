Allerta Meteo, allarme per il Mega-Ciclone in arrivo: Calabria e Sicilia sotto assedio del maltempo. Tutto su scuole chiuse e zone più colpite

Nel cuore di questo inverno estremo che sta sferzando l’Europa, il Mediterraneo centrale si appresta a diventare il palcoscenico di un evento meteorologico di proporzioni storiche. Un profondo minimo depressionario di origine atlantica, scivolando verso le coste nordafricane, sta dando vita a quello che i meteorologi definiscono un Mega Ciclone Afro-Mediterraneo. La struttura ciclonica toccherà punte di pressione minime di 995hPa sulla Tunisia, creando un contrasto barico spaventoso con i 1020hPa previsti sulla Puglia. Questo gradiente di pressione, eccezionale per intensità e vicinanza geografica, agirà come una pompa d’aspirazione, richiamando masse d’aria caldo-umida sahariana che andranno a collidere violentemente con correnti gelide provenienti dai Balcani. Il punto di contatto tra queste due forze opposte si posizionerà proprio sopra la Sicilia e la Calabria, innescando una pericolosissima area di convergenza capace di generare fenomeni atmosferici estremi.

L’allerta della Protezione Civile: una mobilitazione senza precedenti

La gravità della situazione ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile regionale della Sicilia a muoversi con largo anticipo, diramando un bollettino di preallertamento che sa di mobilitazione generale. Il capo Dipartimento Salvo Cocina ha firmato una nota perentoria indirizzata ai Sindaci e ai Responsabili di Protezione Civile, avvertendo che dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per l’intera giornata di martedì 20, si attende una fase di maltempo di forte intensità. Il comunicato specifica la necessità di attivare con immediatezza le strutture operative e di verificare i punti critici soggetti a rischio idrogeologico, come sottopassi, pendii e torrenti. L’invito è quello di predisporre l’apertura dei Centri Operativi Comunali (COC) e di informare la popolazione sui pericoli, raccomandando caldamente di evitare spostamenti non necessari in un weekend che si vive con l’ansia e la preparazione che negli Stati Uniti si riserva all’arrivo di un grande uragano.

Rischio alluvionale: piogge monsoniche e l’effetto “tappo” dei fiumi

Le previsioni pluviometriche per le prossime 72 ore sono allarmanti e configurano uno scenario di potenziale catastrofe idrogeologica. In Sicilia orientale, nell’area compresa tra l’Etna e i Peloritani, si attendono accumuli superiori ai 500mm di pioggia, mentre sulla Calabria Jonica e sulla Sardegna orientale i modelli indicano oltre 300mm. Città come Catania, Messina, Siracusa, Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone si trovano direttamente sulla traiettoria di questi sistemi temporaleschi autorigeneranti. Il pericolo maggiore sarà causato dalla concomitanza tra le piogge torrenziali e la furia del mare: la pressione delle onde spingerà le piene dei corsi d’acqua verso l’interno, impedendo il naturale deflusso di fiumi e fiumare. Questo fenomeno provocherà alluvioni lampo nelle zone costiere, mettendo a serio rischio infrastrutture strategiche come la ferrovia jonica e le strade statali, con il pericolo di isolamento per interi centri abitati.

Venti da uragano e mareggiate devastanti: onde alte fino a 11 metri

La furia degli elementi non si limiterà alla pioggia. Il Ciclone scatenerà venti di Scirocco e Levante che toccheranno raffiche di 150km/h nel basso Tirreno, nel Canale di Sicilia e nello Jonio. Si tratta di velocità tipiche di un uragano, capaci di sradicare alberature, pali della luce e cartellonistica pubblicitaria, come evidenziato nel bollettino di allerta. Il moto ondoso risulterà impressionante, con onde che al largo supereranno gli 11 metri di altezza. Il litorale jonico calabrese e siciliano è a rischio devastazione per mareggiate furiose che colpiranno con una violenza inaudita le infrastrutture portuali e i centri abitati affacciati sulla costa. La Protezione Civile ha già richiesto il monitoraggio costante di moli e difese foranee, temendo danni strutturali permanenti a causa dell’energia cinetica scaricata dal mare in tempesta.

Neve storica: Etna, Sila e Pollino sotto metri di coltre bianca

Mentre le pianure affogheranno sotto la pioggia, le vette di Sicilia e Calabria vivranno una nevicata destinata a rimanere negli annali. Sull’Etna, l’accumulo di neve fresca intorno ai 2.000 metri di altitudine potrebbe superare i 4 metri, seppellendo letteralmente strutture come il Rifugio Sapienza e Piano Provenzana, che resteranno isolati a lungo sotto bufere di neve epiche. In Calabria la quota neve sarà leggermente inferiore, con accumuli straordinari in Aspromonte sopra i 1.400 metri e nevicate epocali su Sila e Pollino già a partire dai 1.000 metri. La situazione sarà critica per la viabilità montana e autostradale: l’A2 Salerno-Reggio Calabria rischia la paralisi totale nel tratto di Campotenese, dove il peso della neve e le raffiche di vento potrebbero rendere impossibile il transito dei mezzi, nonostante i piani di emergenza già attivati.

Cronoprogramma del maltempo: martedì il picco

L’evento avrà una durata prolungata, aumentando sensibilmente il carico di stress sul territorio. Sebbene piogge intense siano già in atto nel weekend sulle zone joniche, il vero cuore della tempesta inizierà a battere con forza lunedì 19 gennaio. Tuttavia, sarà martedì 20 gennaio la giornata più drammatica, quando il minimo depressionario si posizionerà nel punto di massima efficienza energetica tra la Tunisia e la Sicilia. Il maltempo estremo continuerà a sferzare la Calabria anche per gran parte di mercoledì 21, prima di una lentissima attenuazione. La mobilitazione della macchina dei soccorsi è totale: migliaia di volontari, tecnici comunali e forze dell’ordine sono già in stato di pre-allarme per far fronte a quella che si preannuncia come una delle ondate di maltempo più violente dell’ultimo secolo nel Mediterraneo.

Stop a lezioni e trasporti: scuole e strade verso la chiusura totale

L’imminenza di uno scenario meteo così estremo sta spingendo i prefetti e i sindaci di numerosi comuni siciliani e calabresi a valutare e firmare ordinanze restrittive drastiche per tutelare la pubblica incolumità. In queste ore, la tendenza è verso la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate di lunedì e martedì, al fine di evitare che migliaia di studenti, famiglie e personale scolastico si trovino in strada durante il picco della tempesta. Anche la rete viaria sarà soggetta a pesanti limitazioni: molte strade statali e provinciali esposte al rischio di frane, esondazioni o mareggiate. La priorità assoluta delle autorità è quella di ridurre al minimo la circolazione privata per garantire la libertà di movimento ai mezzi di soccorso e della Protezione Civile, in vista di una mobilitazione che si preannuncia massiccia e senza precedenti.

