Allerta Meteo a Messina: da lunedì attivo il Centro Operativo Comunale

Il Sindaco Federico Basile ha disposto con ordinanza sindacale n. 8 del 17.01.2026, l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a partire da lunedì 19 gennaio 2026, dalle ore 08.00, al fine di monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e coordinare tutte le attività necessarie a fronteggiare eventuali criticità sul territorio comunale. La decisione scaturisce dalle previsioni meteorologiche comunicate dall’esperto meteorologo comunale, che indicano, già dalla serata del 19 e per la giornata del 20 gennaio, la possibilità di forti mareggiate di scirocco lungo le coste ioniche, accompagnate da raffiche di vento intense tali da amplificare il fenomeno.

Già nel corso della riunione del Comitato comunale di Protezione Civile, svoltasi nel pomeriggio del 15 gennaio, è emersa la necessità di attenzionare costantemente l’evoluzione del quadro meteorologico, al fine di attivare tempestivamente tutte le azioni previste dal Piano Comunale di Protezione Civile. A ciò si aggiunge il comunicato di avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con pre allertamento delle strutture locali a partire dalla prima mattinata del 19 gennaio.

Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile

Contestualmente, è stata disposta anche l’attivazione del Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile e delle associazioni di volontariato, che opereranno in supporto alle strutture comunali per le attività di monitoraggio del territorio, prevenzione e assistenza. Il C.O.C. garantirà la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, nonché le attività di informazione, sensibilizzazione e assistenza alla cittadinanza, assicurando una gestione integrata delle risorse e dei mezzi disponibili per fronteggiare eventuali emergenze nel periodo compreso tra il 19 e il 23 gennaio 2026.

Nella giornata di domani, domenica 18, sulla base dell’andamento delle condizioni meteorologiche e degli aggiornamenti previsionali, l’Amministrazione comunale valuterà l’eventuale adozione di provvedimenti cautelativi, tra cui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle ville comunali e dei cimiteri. L’Amministrazione comunale invita i cittadini “a mantenere comportamenti prudenti, a seguire esclusivamente i canali istituzionali per gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare le indicazioni che saranno eventualmente diramate dalla Protezione Civile comunale”.