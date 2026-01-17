Allerta Meteo, pesantissimo avviso di maltempo estremo dell’Aeronautica Militare per Calabria e Sicilia: i dettagli

Cresce in Calabria e Sicilia la preoccupazione per il forte maltempo delle prossime ore e dei prossimi giorni. L’avvicinamento del Mega-Ciclone ha già fatto scattare i protocolli di sicurezza della Protezione Civile, che ha già diramato una preallerta nel pomeriggio di ieri, ma è l’ultimo aggiornamento del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare a delineare un quadro di preoccupante severità. La perturbazione in arrivo non si limiterà a portare piogge sparse, ma si preannuncia come un evento atmosferico di forte intensità, caratterizzato da fenomeni convettivi violenti, raffiche di vento che potranno raggiungere forza di burrasca e un rischio idrogeologico concreto per le aree più esposte.

La situazione è monitorata costantemente dalle sale operative, poiché la traiettoria del Mega-Ciclone sembra convergere con particolare violenza verso il settore ionico calabrese e la Sicilia orientale, aree storicamente vulnerabili a questo tipo di configurazioni cicloniche. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, alle ore 13 di oggi, sabato 17 gennaio 2026, ha pubblicato un avviso per “fenomeni intensi” che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. La nota ufficiale, emessa sulla base dei modelli previsionali più recenti, descrive una dinamica atmosferica in rapido peggioramento che colpirà il Mezzogiorno tra la mattinata di domani e l’inizio della prossima settimana.

Riportiamo di seguito, in forma integrale, il testo del bollettino ufficiale emesso dall’autorità meteorologica nazionale: “Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 17/01/26. In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata Harry: si prevedono, dalla mattina di domani, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, lunedì 19 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, con particolare riferimento al settore ionico, e sulla Sicilia orientale; i temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre, venti forti con raffiche di burrasca forte: da Nord, dalle prime ore di domani, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, lunedì 19 gennaio 2026, sulla Liguria centroccidentale; da Sud-Est, dalla serata di domani, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, lunedì 19 gennaio 2026 su Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte“.

Il quadro descritto dall’Aeronautica Militare impone la massima prudenza. La combinazione di precipitazioni abbondanti e persistenti con forti venti di Scirocco (Sud-Est) sulle coste ioniche crea le condizioni ideali per il fenomeno dell’effetto “stau“, ovvero il blocco delle nubi contro i rilievi aspromontani e silani, che può generare cumulate di pioggia eccezionali in poche ore. Parallelamente, il rinforzo dei venti dai quadranti sud-orientali scatenerà mareggiate di forte intensità lungo i litorali esposti, rendendo pericolosa la navigazione e mettendo a rischio le infrastrutture costiere. Anche se il nucleo principale del maltempo si concentrerà al Sud, l’avviso segnala una criticità significativa anche sulla Liguria, dove soffieranno venti freddi e impetuosi da Nord, a dimostrazione della portata vasta e complessa della tempesta.

Da evidenziare che questo bollettino non è ancora riferito alla giornata clou del maltempo, e cioè quella di martedì 20 gennaio, quando la situazione sarà ancor peggiore.

Le autorità locali e la Protezione Civile invitano i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più acute del maltempo, previste tra domenica pomeriggio e l’intera giornata di lunedì. È fondamentale monitorare costantemente i canali di informazione istituzionale e attenersi alle norme di autoprotezione, specialmente per chi risiede in prossimità di corsi d’acqua o zone soggette a frane e allagamenti. Il Mega-Ciclone rappresenta la prima vera prova climatica di questo inizio 2026 per la Calabria e la Sicilia, ed è necessario approcciarsi alle prossime ore con la massima consapevolezza del pericolo potenziale.

