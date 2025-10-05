Viola-Molfetta, 1° QT: fuori Fernandez e Maresca, cambia quintetto coach Cadeo

Dopo il ko all'esordio contro Brindisi, la Viola ospita in casa Molfetta: neroarancio vogliosi di riscatto davanti al proprio pubblico

Viola Reggio Calabria 2025-2026
Foto di Fortunato Serranò / Viola

Ko inatteso contro Brindisi all’esordio stagionale, dopo un finale di quarto periodo amaro e un overtime letale. La Viola vuole rialzarsi subito e deve farlo davanti al proprio pubblico. Al PalaCalafiore, per la seconda giornata del Girone F di Serie B Interregionale, arriva Molfetta che all’esordio ha superato 96-93 Castellaneta, trascinata dai 25 punti di Bolis (5-9 da 3) e dai 16 del solito Sirakov.

StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal PalaCalafiore raccontando ai propri lettori l’intera gara tra Viola e Molfetta.

AGGIORNAMENTI
  • 5 Ott 2025 | 18:01

    1° QT

    Si comincia, inizia Viola-Molfetta! Coach Cadeo schiera Clark in regia, Laquintana guardia con licenza di uccidere, Zampa ala piccola, Ani da quattro con Maresca in panchina e Marini sotto canestro.

Ultimi approfondimenti di News