Viola-Molfetta, 1° QT: fuori Fernandez e Maresca, cambia quintetto coach Cadeo

Ko inatteso contro Brindisi all’esordio stagionale, dopo un finale di quarto periodo amaro e un overtime letale. La Viola vuole rialzarsi subito e deve farlo davanti al proprio pubblico. Al PalaCalafiore, per la seconda giornata del Girone F di Serie B Interregionale, arriva Molfetta che all’esordio ha superato 96-93 Castellaneta, trascinata dai 25 punti di Bolis (5-9 da 3) e dai 16 del solito Sirakov.

StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal PalaCalafiore raccontando ai propri lettori l’intera gara tra Viola e Molfetta.