Risultati Serie B Interregionale 2ª Giornata: ok Viola, Messina e Catanzaro, Matera super! | CLASSIFICA

Risultati e classifica del Girone F di Serie B Interregionale al termine dei match della seconda giornata: primo successo per la Viola, esordio vincente per Messina dopo il turno di riposo, Matera e Brindisi in vetta con Catanzaro

Uchenna Ani
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La Viola cancella il ko di Brindisi con una buona prestazione davanti al proprio pubblico che vale il primo successo stagionale: 77-71 contro Molfetta. I reggini si uniscono a un folto gruppone di squadre a due punti insieme a Messina che rifila 101 punti a Rende all’esordio dopo il turno di riposo. In testa si forma un terzetto niente male: Matera batte Monopoli nel big match e si prende la vetta insieme a Catanzaro, vittoriosa a Corato, e a Brindisi che batte Milazzo, in trasferta, all’overtime. Successi casalinghi per Ragusa contro Bari e Castellaneta contro Barcellona.

Risultati 2ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 5 ottobre

Ore 18:00

Corato-Catanzaro 74-85
Messina-Rende 101-71
Matera-Monopoli 87-85
Viola Reggio Calabria-Molfetta 77-71
Castellaneta-Barcellona 82-73
Ragusa-Bari 83-74

Ore 18:30

Milazzo-Brindisi 71-72 OT

Ha riposato: Mola

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Matera 4
  2. Catanzaro 4
  3. Brindisi 4
  4. Molfetta 2
  5. Monopoli 2
  6. Viola 2
  7. Ragusa 2
  8. Corato 2
  9. Barcellona 2
  10. Messina 2*
  11. Bari 0
  12. Castellaneta 0
  13. Milazzo 0
  14. Rende 0
  15. Mola 0*

* Turno di riposo già osservato

Calendario 3ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 11 ottobre

Ore 18:00

Brindisi-Corato

Domenica 12 ottobre

Ore 18:00

Bari-Matera
Monopoli-Messina
Molfetta-Milazzo
Barcellona-Viola
Catanzaro-Ragusa

Mercoledì 15 ottobre

Ore 20:00

Mola-Castellaneta

