Risultati Serie B Interregionale 2ª Giornata: ok Viola, Messina e Catanzaro, Matera super! | CLASSIFICA

La Viola cancella il ko di Brindisi con una buona prestazione davanti al proprio pubblico che vale il primo successo stagionale: 77-71 contro Molfetta. I reggini si uniscono a un folto gruppone di squadre a due punti insieme a Messina che rifila 101 punti a Rende all’esordio dopo il turno di riposo. In testa si forma un terzetto niente male: Matera batte Monopoli nel big match e si prende la vetta insieme a Catanzaro, vittoriosa a Corato, e a Brindisi che batte Milazzo, in trasferta, all’overtime. Successi casalinghi per Ragusa contro Bari e Castellaneta contro Barcellona.

Risultati 2ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 5 ottobre

Ore 18:00

Corato-Catanzaro 74-85

Messina-Rende 101-71

Matera-Monopoli 87-85

Viola Reggio Calabria-Molfetta 77-71

Castellaneta-Barcellona 82-73

Ragusa-Bari 83-74

Ore 18:30

Milazzo-Brindisi 71-72 OT

Ha riposato: Mola

Classifica Serie B Interregionale Girone F

Matera 4 Catanzaro 4 Brindisi 4 Molfetta 2 Monopoli 2 Viola 2 Ragusa 2 Corato 2 Barcellona 2 Messina 2* Bari 0 Castellaneta 0 Milazzo 0 Rende 0 Mola 0*

* Turno di riposo già osservato

Calendario 3ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Sabato 11 ottobre

Ore 18:00

Brindisi-Corato

Domenica 12 ottobre

Ore 18:00

Bari-Matera

Monopoli-Messina

Molfetta-Milazzo

Barcellona-Viola

Catanzaro-Ragusa

Mercoledì 15 ottobre

Ore 20:00

Mola-Castellaneta