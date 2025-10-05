Risultati Serie B Interregionale 2ª Giornata: ok Viola, Messina e Catanzaro, Matera super! | CLASSIFICA

La Viola cancella il ko di Brindisi con una buona prestazione davanti al proprio pubblico che vale il primo successo stagionale: 77-71 contro Molfetta. I reggini si uniscono a un folto gruppone di squadre a due punti insieme a Messina che rifila 101 punti a Rende all’esordio dopo il turno di riposo. In testa si forma un terzetto niente male: Matera batte Monopoli nel big match e si prende la vetta insieme a Catanzaro, vittoriosa a Corato, e a Brindisi che batte Milazzo, in trasferta, all’overtime. Successi casalinghi per Ragusa contro Bari e Castellaneta contro Barcellona.
Risultati 2ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 5 ottobre
Ore 18:00
Corato-Catanzaro 74-85
Messina-Rende 101-71
Matera-Monopoli 87-85
Viola Reggio Calabria-Molfetta 77-71
Castellaneta-Barcellona 82-73
Ragusa-Bari 83-74
Ore 18:30
Milazzo-Brindisi 71-72 OT
Ha riposato: Mola
Classifica Serie B Interregionale Girone F
- Matera 4
- Catanzaro 4
- Brindisi 4
- Molfetta 2
- Monopoli 2
- Viola 2
- Ragusa 2
- Corato 2
- Barcellona 2
- Messina 2*
- Bari 0
- Castellaneta 0
- Milazzo 0
- Rende 0
- Mola 0*
* Turno di riposo già osservato
Calendario 3ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Sabato 11 ottobre
Ore 18:00
Brindisi-Corato
Domenica 12 ottobre
Ore 18:00
Bari-Matera
Monopoli-Messina
Molfetta-Milazzo
Barcellona-Viola
Catanzaro-Ragusa
Mercoledì 15 ottobre
Ore 20:00
Mola-Castellaneta