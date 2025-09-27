Brindisi-Viola, 2° QT: neroarancio sotto, coach Cadeo costretto al time out

Finalmente si comincia. Lunghissima l’attesa per l’inizio della nuova stagione di Serie B Interregionale che vedrà impegnata la Viola Reggio Calabria alla ricerca della promozione, per il terzo anno consecutivo, con l’obiettivo di abbandonare una categoria che per storia e blasone non compete minimamente ai neroarancio. È la prima stagione con MyEnergy al timone delle operazione, la società che già in passato ha affiancato come title sponsor la squadra e che, nei mesi scorsi, ha acquisito la maggioranza delle quote.
Campagna acquisti importante, riconfermato coach Cadeo, grande ambizione. Si parte oggi in trasferta al PalaZumbo, casa del Brindisi, una fra le squadre del girone che ha vissuto la preseason con meno riflettori addosso. StrettoWeb seguirà con il suo LIVE testuale Brindisi-Viola raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.
2° QT
Secondi 10 minuti di gioco al via. Tripla da un lato, Greco, tripla dall’altro, Zampa: ancora parità (23-23). Ancora una bomba da fuori: Stankovic ha la mano calda e lo ha già fatto vedere (26-23). Allunga Sapiega: è tornata bene sul parquet Brindisi (28-23). Assist di Sapiega, tripla di Cisse e coach Cadeo deve chiamare time out: del resto, non si può giocare se la squadra è rimasta negli spogliatoi, giusto? (31-23).
Tripla di Ani in uscita dal time out (31-26). Tripla di Clark, new entry in regia per la Viola (31-29). Jovanovic frena la rimonta dei reggini con 2 punti (33-29).
Fine 1° QT - 20-20
Inizia Brindisi-Viola, gara inaugurale del campionato di Serie B Interregionale. Coach Cadeo schiera in quintetto: Fernandez, Laquintana, Zampa, Ani e Marini. Partirà dalla panchina Maresca. Primi due punti del campionato per Stankovic (2-0). Pulli raddoppia (4-0). Ani accorcia (4-2). La prima tripla della stagione è di Jovanovic (7-2). Fernandez, 2 punti: dopo il lungo stop della scorsa stagione, il capitano della Viola torna a fare canestro (7-4). In lunetta Jovanovic: 2/2 (9-4). Primi due punti ufficiali in maglia Viola per il bomber Laquintana (9-6). Ani accorcia ancora (9-8). Ancora una tripla di Jovanovic che ricaccia indietro i reggini (12-8).
Ancora 2 per Laquintana (12-10). Ruba palla Fernandez, tripla di Laquitana, funziona l’asse degli esterni, primo vantaggio Viola (12-13). Ancora Laquitana per il break dei reggini: fallo e libero extra (12-16). Gita in lunetta per Paulinus: 2/2 per il massimo vantaggio Viola (12-18). Ouman Cherif Latchede Haidara Cisse, accorcia (non con il nome) con 2 punti (14-18). Laquintana dalla linea della carità: 2 punti e sostituzione per rifiatare un po’, è già a quota 12 in 7 minuti (14-20).
Sapiega risponde con 2 punti (16-20). Ancora Sapiega, questa volta a cronometro fermo: 2/2 dalla lunetta e Brindisi torna ad avvicinarsi (18-20). Stankovic sbaglia, Cisse forte a rimbalzo offensivo: 2 punti per la parità (20-20).