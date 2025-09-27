Brindisi-Viola, 2° QT: neroarancio sotto, coach Cadeo costretto al time out

2° QT

Secondi 10 minuti di gioco al via. Tripla da un lato, Greco, tripla dall’altro, Zampa: ancora parità (23-23). Ancora una bomba da fuori: Stankovic ha la mano calda e lo ha già fatto vedere (26-23). Allunga Sapiega: è tornata bene sul parquet Brindisi (28-23). Assist di Sapiega, tripla di Cisse e coach Cadeo deve chiamare time out: del resto, non si può giocare se la squadra è rimasta negli spogliatoi, giusto? (31-23).

Tripla di Ani in uscita dal time out (31-26). Tripla di Clark, new entry in regia per la Viola (31-29). Jovanovic frena la rimonta dei reggini con 2 punti (33-29).