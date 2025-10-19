Viola-Mola, Fiusco: “giocare al PalaCalafiore è un onore. E se tornasse la curva…”

La Viola batte Mola e cala un tris di successi archiviando, definitivamente, il passo falso inaugurale contro Brindisi. In conferenza stampa, Simone Fiusco ha commentato così la partita: “gara giocata sulla garra. L’obiettivo era fare il nostro gioco, per evitare di subire. Non sono venuto qui per fare bene personalmente, o almeno in parte, l’obiettivo è fare bene di squadra e vincere. Il gruppo? Siamo 10, tutti vogliono fare bene, sta a tutti cercare il compagno, fare un bel gioco e creare spettacolo. Castellaneta? Ogni squadra ha buoni elementi, tutti vogliono fare bene, in casa dà fastidio, palazzetto pieno e rognoso“.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sul rapporto con i nuovi tifosi che lo hanno apprezzato fin da subito, Fiusco ha dichiarato: “giocare qui è un onore, palazzetto sempre più pieno, sarebbe bellissimo se tornasse anche la curva a tifare“.