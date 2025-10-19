Viola-Mola, Cadeo: “bene l’apporto dei giovani. Ballottaggio Clark-Fernandez? Perchè…”

La Viola batte Mola e vince la terza gara in quattro incontri. Coach Cadeo in conferenza stampa analizza così la gara dei suoi: “Carlo (coach di Mola, ndr) sta facendo un ottimo inizio di campionato con un roster molto giovane, tanti ragazzi che non hanno mai giocato questo campionato, l’entusiasmo e le caratteristiche che hanno le mettono in campo. Ci aspettavamo questa partita, sono le caratteristiche chiare di questa squadra, fare 3 cose in difesa e 3 in attacco, senza inventare molto e andare nel gioco di Mola, nei loro ritmi“.

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb sulla situazione infortuni della squadra, coach Cadeo ha dichiarato: “Maresca siamo riusciti a metterlo in campo dopo una settimana con il gruppo 20 giorni fermo. Fa parte del gruppo. Vanni voleva giocare, era disposto a entrare, ma prima della partita, nell’ultimo consulto con il dottore, ci siamo detti che fosse riuscito a riposare sarebbe stato meglio. Niente di grave, prossima settimana dovrebbe aggregarsi al gruppo. Ballottaggio Clark-Fernandez? Sono valutazioni che facciamo man mano che incontriamo le squadre. Giocano bene anche insieme“.

Qualche minuto per i giovani Ripepi e Mazza. Coach Cadeo ha dichiarato: “sono stati importantissimi in questo periodo. Con tutti gli infortuni che abbiamo avuto, anche fortuiti, sono ragazzi che ci danno una mano durante la settimana. Ma non devono essere delle feste per chi entra un minuto, devono entrare per giocare e fare i giocatori, non fare i ragazzini. Se sono lì se lo devono meritare. E quando hanno uno spazio, in allenamento o in partita, non è un regalo, ma deve essere un momento decisivo per la loro crescita“.

Prossima settimana contro Castellaneta: “ho avuto la fortuna di vederla a Molfetta, mi ero già fatto un’idea di una squadra con tante qualità. Troveremo lo straniero che hanno aggiunto a roster che ha fatto bene. Hanno entusiasmo e sono coperti in tutti i ruoli, da domani penseremo a come preparare la partita“.