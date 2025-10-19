Risultati 4ª Giornata Serie B Interregionale: tris Viola, bene Messina e Ragusa | CLASSIFICA

Si chiude il programma domenicale dei match della 4ª Giornata di Serie B Interregionale. La Viola inanella il terzo successo consecutivo battendo anche Mola. Reggini trascinati da Ani in grande spolvero. I reggini agganciano Brindisi sconfitta da Ragusa. Davanti vince ancora Matera che supera Catanzaro al termine di un match vibrante. Successo facile per Messina contro Bari. Il derby messinese va a Milazzo che supera Barcellona. Rende cade in casa contro Monopoli. Molfetta supera Corato in trasferta.
Risultati 4ª Giornata Serie B Interregionale
Domenica 19 ottobre
Ore 18:00
Corato-Molfetta 70-80
Viola-Mola 84-69
Ragusa-Brindisi 86-69
Messina-Bari 97-65
Matera-Catanzaro 99-92
Rende-Monopoli 66-96
Ore 18:30
Milazzo-Barcellona 80-73
Ha riposato: Castellaneta
Classifica Serie B Interregionale Girone F
- Matera 8
- Monopoli 6
- Viola 6
- Ragusa 6
- Brindisi 6
- Molfetta 6
- Castellaneta 4*
- Catanzaro 4
- Messina 4*
- Barcellona 2
- Corato 2
- Milazzo 2
- Bari 0
- Mola 0*
- Rende 0*
* Turno di riposo già osservato
Calendario 5ª Giornata Serie B Interregionale Girone F
Domenica 26 ottobre
Ore 17:00
Molfetta-Ragusa
Ore 18:00
Castellaneta-Viola
Brindisi-Matera
Mola-Milazzo
Barcellona-Corato
Catanzaro-Messina
Bari-Rende
Riposa: Monopoli