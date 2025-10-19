Risultati 4ª Giornata Serie B Interregionale: tris Viola, bene Messina e Ragusa | CLASSIFICA

I risultati della 4ª Giornata di Serie B Interregionale 2025-2026 e la nuova classifica: la Viola cala il tris battendo Mola, vittorie per Messina e Ragusa, a Milazzo il derby contro Barcellona

Edoardo Maresca
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Si chiude il programma domenicale dei match della 4ª Giornata di Serie B Interregionale. La Viola inanella il terzo successo consecutivo battendo anche Mola. Reggini trascinati da Ani in grande spolvero. I reggini agganciano Brindisi sconfitta da Ragusa. Davanti vince ancora Matera che supera Catanzaro al termine di un match vibrante. Successo facile per Messina contro Bari. Il derby messinese va a Milazzo che supera Barcellona. Rende cade in casa contro Monopoli. Molfetta supera Corato in trasferta.

Risultati 4ª Giornata Serie B Interregionale

Domenica 19 ottobre

Ore 18:00

Corato-Molfetta 70-80
Viola-Mola 84-69
Ragusa-Brindisi 86-69
Messina-Bari 97-65
Matera-Catanzaro 99-92
Rende-Monopoli 66-96

Ore 18:30

Milazzo-Barcellona 80-73

Ha riposato: Castellaneta

Classifica Serie B Interregionale Girone F

  1. Matera 8
  2. Monopoli 6
  3. Viola 6
  4. Ragusa 6
  5. Brindisi 6
  6. Molfetta 6
  7. Castellaneta 4*
  8. Catanzaro 4
  9. Messina 4*
  10. Barcellona 2
  11. Corato 2
  12. Milazzo 2
  13. Bari 0
  14. Mola 0*
  15. Rende 0*

* Turno di riposo già osservato

Calendario 5ª Giornata Serie B Interregionale Girone F

Domenica 26 ottobre

Ore 17:00

Molfetta-Ragusa

Ore 18:00

Castellaneta-Viola
Brindisi-Matera
Mola-Milazzo
Barcellona-Corato
Catanzaro-Messina
Bari-Rende

Riposa: Monopoli

Ultimi approfondimenti di Sport