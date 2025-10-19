Viola-Mola, 1° QT: il PalaCalfiore si riempie, il LIVE della 4ª Giornata di Serie B!

Dopo la sconfitta all'esordio e due vittorie nelle gare successive, la Viola in cerca del tris in casa contro Mola: il live della partita in diretta dal PalaCalafiore

Viola-Molfetta
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Non c’è due senza tre? La Viola cerca di rendere veritiero questo adagio nel match di questa sera al PalaCalafiore contro Mola. Dopo aver archiviato il ko inaugurale contro Brindisi, i reggini si sono presi il successo a Molfetta e quello contro Barcellona in un overtime al cardiopalma. I ragazzi di coach Cadeo cercano la terza vittoria stagionale per dare seguito a un filotto importante e stabilizzarsi nelle zone alte della classifica.

StrettoWeb seguirà la partita dal PalaCalafiore con il suo live testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

Ultimi approfondimenti di Sport