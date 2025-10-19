Viola-Mola, 1° QT: il PalaCalfiore si riempie, il LIVE della 4ª Giornata di Serie B!

Non c’è due senza tre? La Viola cerca di rendere veritiero questo adagio nel match di questa sera al PalaCalafiore contro Mola. Dopo aver archiviato il ko inaugurale contro Brindisi, i reggini si sono presi il successo a Molfetta e quello contro Barcellona in un overtime al cardiopalma. I ragazzi di coach Cadeo cercano la terza vittoria stagionale per dare seguito a un filotto importante e stabilizzarsi nelle zone alte della classifica.

StrettoWeb seguirà la partita dal PalaCalafiore con il suo live testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.