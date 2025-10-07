Elezioni Regionali Calabria: tutti i NOMI degli eletti tra volti nuovi, ritorni e sorprese

Le elezioni regionali in Calabria hanno visto una vittoria netta di Roberto Occhiuto, con un centrosinistra in difficoltà che non è riuscito nemmeno minimamente ad avvicinarsi alla coalizione vincente. Per Pasquale Tridico era tutto in salita ed alla fine i dati sono stati quelli che sono. Per quanto riguarda la composizione del consiglio regionale, come avevamo già ampiamente anticipato questa notte, è facile notare volti nuovi, ritorni e sorprese. Sono 12 i consiglieri regionali riconfermati, mentre, a sorpresa, restano fuori politici del calibro di Wanda Ferro, Gentile, Bruno Bossio, De Gaetano, Gelardi. Da segnalare il ritorno a Palazzo Campanella di Pitaro e Orlandino Greco. Tra gli eletti anche il candidato presidente Pasquale Tridico (se deciderà di rimanere in consiglio regionale e lasciare lo scranno all’europarlamento).
I nomi dei 7 consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)
- Salvatore Cirillo (Forza Italia)
- Mimmo Giannetta (Forza Italia)
- Giuseppe Mattiani (Lega)
- Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia)
- Pietro Crinò (Occhiuto Presidente)
- Giuseppe Ranuccio (Pd)
- Giuseppe Falcomatà (Pd)
I nomi dei consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia)
- Sergio Ferrari (Forza Italia)
- Marco Polimeni (Forza Italia)
- Emanuele Ionà (Occhiuto presidente)
- Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia)
- Filippo Mancuso (Lega)
- Vito Pitaro (Noi Moderati)
- Ernesto Alecci (Partito Democratico)
- Enzo Bruno (Tridico presidente)
- Elisabetta Barbuto (Movimento 5 Stelle)
I nomi dei consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Nord (Cosenza)
- Gianluca Gallo (Forza Italia)
- Pasqualina Straface (Forza Italia)
- Elisabetta Santoianni (Forza Italia)
- Pierluigi Caputo (Occhiuto Presidente)
- Rosaria Succurro (Occhiuto presidente)
- Angelo Brutto (Fratelli d’Italia)
- Luciana De Francesco (Fratelli d’Italia)
- Orlandino Greco (Lega)
- Riccardo Rosa (Noi Moderati)
- Ferdinando Laghi (Tridico Presidente)
- Elisa Scutellà (Movimento 5 Stelle)
- Francesco De Cicco (Democratici e Progressisti)
- Filomena Greco (Casa Riformista)
- Rosellina Madeo (Partito Democratico)