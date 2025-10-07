Elezioni Regionali Calabria: tutti i NOMI degli eletti tra volti nuovi, ritorni e sorprese

Le elezioni regionali in Calabria hanno visto una vittoria netta di Roberto Occhiuto, con un centrosinistra in difficoltà che non è riuscito nemmeno minimamente ad avvicinarsi alla coalizione vincente. Per Pasquale Tridico era tutto in salita ed alla fine i dati sono stati quelli che sono. Per quanto riguarda la composizione del consiglio regionale, come avevamo già ampiamente anticipato questa notte, è facile notare volti nuovi, ritorni e sorprese. Sono 12 i consiglieri regionali riconfermati, mentre, a sorpresa, restano fuori politici del calibro di Wanda Ferro, Gentile, Bruno Bossio, De Gaetano, Gelardi. Da segnalare il ritorno a Palazzo Campanella di Pitaro e Orlandino Greco. Tra gli eletti anche il candidato presidente Pasquale Tridico (se deciderà di rimanere in consiglio regionale e lasciare lo scranno all’europarlamento).

I nomi dei 7 consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Salvatore Cirillo (Forza Italia) Mimmo Giannetta (Forza Italia) Giuseppe Mattiani (Lega) Giovanni Calabrese (Fratelli d’Italia) Pietro Crinò (Occhiuto Presidente) Giuseppe Ranuccio (Pd) Giuseppe Falcomatà (Pd)

I nomi dei consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia)

Sergio Ferrari (Forza Italia) Marco Polimeni (Forza Italia) Emanuele Ionà (Occhiuto presidente) Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia) Filippo Mancuso (Lega) Vito Pitaro (Noi Moderati) Ernesto Alecci (Partito Democratico) Enzo Bruno (Tridico presidente) Elisabetta Barbuto (Movimento 5 Stelle)

I nomi dei consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Nord (Cosenza)