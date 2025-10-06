Elezioni Regionali Calabria, i NOMI degli eletti nella circoscrizione Centro

E’ una notte di tensione in Calabria per lo spoglio delle elezioni regionali. Su StrettoWeb possiamo dare in anteprima il risultato finale della Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia) con gli eletti sia del centrodestra che del centrosinistra. Secondo i calcoli, Forza Italia elegge due consiglieri regionali, Pd, Lega, Fdi, “Tridico presidente”, Movimento 5 Stelle, Noi Moderati ed “Occhiuto Presidente”, un eletto ciascuno. Da segnalare la non elezione a consigliere regionale del sottosegretario Wanda Ferro (oltre 10 mila voti di preferenza), superato da Antonio Montuoro (11.728 voti di preferenza)
I nomi dei consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia)
- Sergio Ferrari (11.875) (Forza Italia)
- Marco Polimeni (8.820) (Forza Italia)
- Emanuele Ionà (6.814) (Occhiuto presidente)
- Antonio Montuoro (11.728) (Fratelli d’Italia)
- Filippo Mancuso (12.040) (Lega)
- Vito Pitaro (11.939) (Noi Moderati)
- Ernesto Alecci (12.499) (Partito Democratico)
- Enzo Bruno (2.724) (Tridico presidente)
- Elisabetta Barbuto (2.032) (Movimento 5 Stelle)
