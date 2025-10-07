Elezioni Regionali Calabria, i NOMI degli eletti nella circoscrizione Nord

Sono momenti convulsi nel mondo politico calabrese per lo spoglio delle elezioni regionali ormai agli sgoccioli. Su StrettoWeb possiamo dare in anteprima il risultato finale della Circoscrizione Nord (Cosenza) con gli eletti sia del centrodestra che del centrosinistra. Secondo i calcoli, Forza Italia elegge 3 consiglieri regionali, “Occhiuto Presidente” 2, Fratelli d’Italia 2, Lega, Noi Moderati, Partito Democratico, “Tridico Presidente”, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista e Democratici e Progressisti uno ciascuno.
I nomi dei consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Nord (Cosenza)
- Gianluca Gallo (29.284) (Forza Italia)
- Pasqualina Straface (13.162) (Forza Italia)
- Elisabetta Santoianni (10.295) (Forza Italia)
- Pierluigi Caputo (14.076) (Occhiuto Presidente)
- Rosaria Succurro (11.760) (Occhiuto presidente)
- Angelo Brutto (8.443) (Fratelli d’Italia)
- Luciana De Francesco (6.324) (Fratelli d’Italia)
- Orlandino Greco (4.942) (Lega)
- Riccardo Rosa (1.163) (Noi Moderati)
- Ferdinando Laghi (4.879) (Tridico Presidente)
- Elisa Scutellà (6.845) (Movimento 5 Stelle)
- Francesco De Cicco (5.875) (Democratici e Progressisti)
- Filomena Greco (6.364) (Casa Riformista)
- Rosellina Madeo (6.448) (Partito Democratico)
