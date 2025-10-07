Elezioni Regionali Calabria, i NOMI degli eletti nella circoscrizione Nord

Sono momenti convulsi nel mondo politico calabrese per lo spoglio delle elezioni regionali ormai agli sgoccioli. Su StrettoWeb possiamo dare in anteprima il risultato finale della Circoscrizione Nord (Cosenza) con gli eletti sia del centrodestra che del centrosinistra. Secondo i calcoli, Forza Italia elegge 3 consiglieri regionali, “Occhiuto Presidente” 2, Fratelli d’Italia 2, Lega, Noi Moderati, Partito Democratico, “Tridico Presidente”, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista e Democratici e Progressisti uno ciascuno.

I nomi dei consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Nord (Cosenza)