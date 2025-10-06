Elezioni Regionali Calabria, clamoroso: Falcomatà perde la sfida con Ranuccio ma viene eletto da 2°! E Cannizzaro batte il record assoluto di voti con Cirillo | DATI UFFICIALI

E’ una notte di passione in Calabria per lo spoglio delle elezioni regionali, giunto ormai agli sgoccioli ma non ancora alla fine. Intanto su StrettoWeb possiamo dare in anteprima il risultato finale almeno per la Circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria): in base all’attribuzione dei seggi con il calcolo delle rimanenze, l’unica posizione in bilico e cioè quella del Partito Democratico, diventa ininfluente. La drammatica sfida all’ultimo voto tra il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e quello di Palmi, Giuseppe Ranuccio, che ha infiammato le ultime ore della notte, si conclude con una vittoria per entrambi.

Il Pd, infatti, ottiene due seggi nella Circoscrizione Sud: sono quindi ufficialmente eletti sia Ranuccio che Falcomatà. Resta fuori De Gaetano con la lista Dp. Una risultato clamoroso e inatteso, che in un certo senso vanifica la grande battaglia interna al Pd tra i due sindaci, o meglio è frutto proprio di questa competizione che ha fatto impennare le quotazioni del partito rispetto agli altri competitor interni alla coalizione, che sono andati tutti malissimo. Le altre liste dell’opposizione, infatti, eleggono consiglieri regionali soltanto nelle altre province: “Tridico Presidente” un consigliere a Cosenza e uno a Catanzaro/Crotone/Vibo; il Movimento 5 Stelle uno a Cosenza e uno a Catanzaro/Crotone/Vibo, i Dp e la Casa Riformista un solo candidato ciascuno a Cosenza. Il Pd, invece, avrà 4 consiglieri regionali: 2, appunto, in Provincia di Reggio, uno a Cosenza e uno a Catanzaro/Crotone/Vibo (in queste elezioni, le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia sono accorpate in un’unica circoscrizione).

Per quanto riguarda Falcomatà, rimane pesantissima la sconfitta del Sindaco che guida la Città Metropolitana da 12 anni e ottiene meno voti del Sindaco di Palmi, ma riesce a salvarsi ancora una volta con un colpo di fortuna dovuto all’attribuzione dei seggi ed entra in consiglio regionale da secondo nella lista. Adesso, entro fine mese, sarà dichiarato decaduto da Sindaco: a Palazzo San Giorgio il Pd prenderà le redini della situazione e nominerà un reggente che traghetterà il Comune alle elezioni di maggio 2026.

I numeri del Centrodestra

Se la sfida all’ultimo voto tra Falcomatà e Ranuccio ha appassionato la notte reggina, osservando i dati balza subito all’occhio la straordinaria prova di forza di Francesco Cannizzaro che ha sostenuto apertamente Salvatore Cirillo, il più giovane consigliere regionale uscente, 30 anni di Caulonia. E’ incredibile il record assoluto di oltre 18 mila preferenze nel territorio provinciale (forse saranno addirittura 19 mila alla fine dei conteggi!), e anche un clamoroso primo posto assoluto nel Comune di Reggio Calabria con 7 mila voti solo in città, addirittura duemila in più rispetto a quelli del Sindaco Falcomatà. Cannizzaro conferma lo strapotere elettorale e di consenso su tutto il territorio reggino: mai nessuno nella storia del Regionalismo calabrese aveva ottenuto così tanti voti in provincia di Reggio, neanche 20 o 30 anni fa quando l’affluenza alle urne – e quindi il numero dei votanti – era enormemente superiore.

Sempre rimanendo nell’alveo del centrodestra, ottima anche l’affermazione di Franco Sarica: il candidato con cui Scopelliti ha deciso di tornare in campo per la prima volta dopo dieci anni. Oltre 6.800 voti, di cui più di 4.000 solo in città. Non basteranno a Sarica per l’elezione diretta in consiglio regionale (il più votato della Lega è di gran lunga Mattiani, che adesso potrebbe diventare Assessore in quel caso si spalancherebbero anche per Sarica le porte di Palazzo Campanella), ma intanto restituiscono un ruolo politico a Scopelliti che avrà un peso importante nei futuri assetti della coalizione.

I nomi dei 7 consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria)