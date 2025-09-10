Reggio Calabria, arriva in città un nuovo corso gratuito: posti limitati e grandi opportunità di carriera. Tutte le INFO

Dopo i due corsi lanciati nei mesi scorsi, che cominceranno in questi giorni, Fondazione ITS di Reggio Calabria ha ufficialmente pubblicato un nuovo bando per l’inizio di un altro corso, inserito all’interno di una stagione – quella 2024-2025 – che si preannuncia molto interessante e ricca di impegni, in attesa tra l’altro dell’inaugurazione dei laboratori moderni e all’avanguardia. L’avviso in questione, nello specifico, riguarda la selezione per l’ammissione di 20 aspiranti al Corso per “Tecnico Superiore per l’efficienza energetica degli impianti – The physical&digital building process”, XII Edizione.
Di cosa si occupa la figura
La figura professionale del “Tecnico Superiore per l’efficienza energetica degli impianti – The physical&digital building process” è idonea a lavorare nell’ambito della progettazione, gestione, verifica e manutenzione di impianti e sistemi energetici in contesti produttivi, residenziali e/o delle infrastrutture pubbliche.
L’obiettivo principale del corso sarà formare figure professionali capaci di:
- Progettare e gestire gli interventi di installazione e manutenzione degli impianti di produzione, approvvigionamento e distribuzione in ottica di sostenibilità;
- Monitorare ed elaborare dati con tecnologie innovative per efficientare processi e impianti;
- Applicare tecniche di progettazione e gestione che combinino il mondo fisico e digitale, con un focus sulle tecnologie BIM (Building Information Modeling), smart grid e soluzioni IoT per il controllo degli impianti;
- Analizzare e applicare sistemi di comunicazione in ambito LoRa WAN (LPWAN per le reti Internet of things), fog network e 5G, per la raccolta dati con sensoristica diffusa mediante infrastrutture leggere di rete (GSM, WiFi) considerando le evoluzioni standard previste come WiFi 6 Rel 2) e le funzionalità delle soluzioni edge.
- Gestire i processi attraverso strumenti, piattaforme e applicazioni dedicate di condivisione interoperabili e parametriche;
- Analizzare e applicare normative e tecniche per il miglioramento dell’efficienza energetica;
- Conoscere e applicare soluzioni per la sostenibilità e l’energia rinnovabile nei contesti edilizi e industriali.
- Sviluppare e gestire progetti FER, CER, GAUC, applicando normative nazionali e comunitarie
- Progettare e gestire gli interventi di installazione e manutenzione degli impianti di produzione, approvvigionamento e distribuzione in ottica di sostenibilità;
- Monitorare ed elaborare dati con tecnologie innovative per efficientare processi e impianti;
- Applicare tecniche di progettazione e gestione che combinino il mondo fisico e digitale, con un focus sulle tecnologie BIM (Building Information Modeling), smart grid e soluzioni IoT per il controllo degli impianti;
- Definire la fattibilità di un intervento attraverso analisi economiche e di impatto ambientale.
Quanto dura il corso? Giorni e orari
Il Corso avrà inizio il 15 ottobre 2025 e avrà la durata complessiva di 1.800 ore, distribuite su quattro semestri, così articolate:
- Primo semestre: 15 ottobre 2025 – 14 aprile 2026. Ore erogate: 500 ore
- Secondo semestre: 15 aprile 2026 – 14 ottobre 2026. Ore erogate: 500 ore
- Terzo semestre: 15 ottobre 2026 – 15 aprile 2027. Ore erogate: 400 ore
- Quarto semestre: 15 aprile 2027 – 14 ottobre 2027. Ore erogate: 400 ore
Il percorso formativo sarà strutturato secondo il seguente schema:
- N. 300 ore di azzeramento, da erogare nella fase di avvio, basate su discipline fondanti tutto il percorso ITS, con l’obiettivo di consolidare le competenze in ingresso, riallineare quelle mancanti, soprattutto in relazione ai contenuti dell’area professionalizzante, facilitare l’inserimento nel percorso e rafforzare la motivazione in generale;
- N. 840 ore di formazione teorico-pratica, pianificate secondo criteri di propedeuticità e coerenti con lo svolgimento delle successive esperienze di tirocinio curriculare in azienda. Le lezioni privilegeranno una didattica esperienziale basata sul project work, simulazione e soluzioni di casi, esperienze in laboratori didattici, di ricerca e sviluppo e di impresa, per superare la tradizionale separazione tra momento formativo e applicativo e seguire la logica del learning by doing;
- N. 660 ore di stage aziendale svolte presso aziende socie e/o partner dislocate in ambito regionale, nazionale e transnazionale, a conclusione della formazione teorico-pratica;
- Verifica intermedia somministrata dalla Fondazione;
- Esami finali per il conseguimento del titolo.
Completeranno il percorso:
- Azioni di orientamento ex-ante, in itinere ed ex-post;
- Azioni di job placement;
- Attività seminariali, testimonianze di protagonisti del settore e visita a fiere, manifestazioni ed installazioni di particolare interesse.
Come iscriversi: modalità e scadenze
La domanda di partecipazione alla selezione, conforme al modello Allegato B Domanda di Partecipazione, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti richiesti, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 30 settembre 2025 (non farà fede la data del timbro postale):
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo itsenergeticarc@pec.it;
- in plico chiuso, consegnata a mano o inviata mediante raccomandata A/R o agenzia di recapito, indirizzato a Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria, Via Emilio Cuzzocrea, 14 – 89128, Reggio Calabria.
L’oggetto della mail, o la busta nel caso di plico cartaceo, dovrà indicare il nome del candidato e il corso per cui ci si candida, come nell’esempio che segue: “Cognome Nome – Domanda di partecipazione alla selezione al corso per “Tecnico Superiore per l’efficienza energetica degli impianti – The physical&digital building process” – XII Edizione.
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà indicare:
- cognome, nome, luogo e data di nascita;
- indirizzo di residenza e, se diverso, del domicilio;
- recapiti telefonici;
- indirizzo di posta elettronica;
- titolo di studio posseduto, specificando l’esatta denominazione, la votazione finale conseguita, in quale anno e presso quale
istituto scolastico è stato conseguito;
- disponibilità a recarsi in stage o tirocinio in aziende situate in Italia o all’estero.
Oltre alla domanda di partecipazione il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
- Curriculum Vitae et Studiorum firmato e sottoscritto;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B Domanda di partecipazione) relativa al possesso dei titoli di studio dichiarati e di eventuali altri titoli ritenuti utili da sottoporre alla Commissione per la selezione ai fini della valutazione (certificazioni di conoscenza di lingue straniere o di competenze informatiche);
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia di attestati, certificati o altri documenti comprovanti il possesso degli altri titoli dichiarati, oltre al diploma;
- n. 2 foto formato tessera.
Agevolazioni
Il corso è completamente gratuito. E oltre a questo, al fine di garantire il diritto allo studio per tutti, consentendo la frequenza dei percorsi a studenti meritevoli con limitate possibilità economiche e/o non residenti nella città di Reggio Calabria, la Fondazione erogherà una borsa di studio per studenti “fuori sede”, una borsa di studio per studenti “pendolari” e tre borse di studio per studenti “in sede” per la cui candidatura si faccia riferimento all’Avviso dedicato.
Contatti
Per maggiori info e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.
- Indirizzo: Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800.
- Telefono: +39 0965/817976.
- Email: direzione@fondazioneitsrc.com.
- PEC: itsenergeticarc@pec.it.
Articolo pubbliredazionale