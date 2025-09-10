Reggio Calabria, arriva in città un nuovo corso gratuito: posti limitati e grandi opportunità di carriera. Tutte le INFO

Dopo i due corsi lanciati nei mesi scorsi, che cominceranno in questi giorni, Fondazione ITS di Reggio Calabria ha ufficialmente pubblicato un nuovo bando per l’inizio di un altro corso, inserito all’interno di una stagione – quella 2024-2025 – che si preannuncia molto interessante e ricca di impegni, in attesa tra l’altro dell’inaugurazione dei laboratori moderni e all’avanguardia. L’avviso in questione, nello specifico, riguarda la selezione per l’ammissione di 20 aspiranti al Corso per “Tecnico Superiore per l’efficienza energetica degli impianti – The physical&digital building process”, XII Edizione.

Di cosa si occupa la figura

La figura professionale del “Tecnico Superiore per l’efficienza energetica degli impianti – The physical&digital building process” è idonea a lavorare nell’ambito della progettazione, gestione, verifica e manutenzione di impianti e sistemi energetici in contesti produttivi, residenziali e/o delle infrastrutture pubbliche.

L’obiettivo principale del corso sarà formare figure professionali capaci di:

Progettare e gestire gli interventi di installazione e manutenzione degli impianti di produzione, approvvigionamento e distribuzione in ottica di sostenibilità;

Monitorare ed elaborare dati con tecnologie innovative per efficientare processi e impianti;

Applicare tecniche di progettazione e gestione che combinino il mondo fisico e digitale, con un focus sulle tecnologie BIM (Building Information Modeling), smart grid e soluzioni IoT per il controllo degli impianti;

Analizzare e applicare sistemi di comunicazione in ambito LoRa WAN (LPWAN per le reti Internet of things), fog network e 5G, per la raccolta dati con sensoristica diffusa mediante infrastrutture leggere di rete (GSM, WiFi) considerando le evoluzioni standard previste come WiFi 6 Rel 2) e le funzionalità delle soluzioni edge.

Gestire i processi attraverso strumenti, piattaforme e applicazioni dedicate di condivisione interoperabili e parametriche;

Analizzare e applicare normative e tecniche per il miglioramento dell’efficienza energetica;

Conoscere e applicare soluzioni per la sostenibilità e l’energia rinnovabile nei contesti edilizi e industriali.

Sviluppare e gestire progetti FER, CER, GAUC, applicando normative nazionali e comunitarie

Definire la fattibilità di un intervento attraverso analisi economiche e di impatto ambientale.

Quanto dura il corso? Giorni e orari

Il Corso avrà inizio il 15 ottobre 2025 e avrà la durata complessiva di 1.800 ore, distribuite su quattro semestri, così articolate: