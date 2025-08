Reggio Calabria, si chiude la tre giorni di Forza Italia: Occhiuto e gli “ominicchi”. Poi Tajani: “la Calabria non è spaghetti e mandolino…” | FOTO

StrettoWeb

Intensa, partecipata, coinvolgente. Una folla entusiasta e sorridente ha partecipato alla tre giorni di Forza Italia, l’evento di chiusura degli Stati Generali del Sud a Villa San Giovanni. Scelta la Calabria, nello specifico Reggio, non per caso, ma per via del grande lavoro e impegno di Francesco Cannizzaro, ormai un pezzo importante del partito. La giornata di oggi ha avuto, come tema centrale, quello sulla Giustizia. Ospiti del primo dei due panel, moderato dall’onorevole Pittalis (Membro della Commissione Giustizia della Camera), gli avvocati Morace e Infantino nonché il capogruppo alla Camera Bellomo, l’onorevole Tommaso Calderone e il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Nel secondo e ultimo panel, spazio ai Ministri azzurri, arrivati in città per l’occasione: da Casellati e Bernini a Zangrillo e Pichetto Fratin, moderati dal vice presidente della Camera Giorgio Mulé. Alla fine di questi interventi, spazio ai saluti di Cannizzaro, Occhiuto e Tajani. Show di Cannizzaro, come evidenziato in altra pagina, mentre Occhiuto è tornato sulla scelta delle dimissioni, lanciando qualche altra stoccata all’Opposizione e parlando di “ominicchi”.

Tajani, il ruolo del sud, i Dazi e il Porto di Gioia Tauro

Antonio Tajani ha trattato tantissimi argomenti, anche nazionali: dalle tasse alla Giustizia passando per la questione Gaza. Tanto spazio, poi, anche al ruolo del Sud, che – ha precisato – “non è solo spaghetti e mandolino, smettiamola di pensare che tutti i sindaci del sud e calabresi siano collusi con la malavita. Quali spaghetti? Certo, si mangia bene, ieri sera lo abbiamo visto, ma mangiare bene fare anche stare più felici. Smettiamola anche di pensare che uno studente possa studiare meglio all’Università di Milano rispetto a quella di Reggio Calabria. E poi la Calabria ha dei prodotti di qualità che non si trovano in altri posti. Negli USA, nonostante i Dazi al 15%, sono disposti a pagare l’Amaro del Capo anche qualche dollaro in più, perché è di qualità”.

“Ovviamente i Dazi non fanno bene, ma non dobbiamo essere troppo pessimisti e io non lo sono. I nostri sono alti, ma ci sono altri posti, come l’India (25%), in cui sono più alti. Dopo la Cina siamo il paese al mondo con la più grande varietà merceologica. Il Porto di Gioia Tauro, in tal senso, è il più importante trampolino di lancio per le esportazioni, è il più importante Porto italiano per questo. E’ la porta del Mediterraneo per arrivare a tanti altri grandi mercati. Serve strategia e il Sud è parte della strategia”.