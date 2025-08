Il Ministro Bernini a Reggio Calabria: “Dimissioni Occhiuto? E’ stato straordinario! L’ho chiamato…”

StrettoWeb

Anna Maria Bernini, Ministro per l’Università, è tornata a Reggio Calabria a distanza di qualche mese dalla presentazione del progetto del Campus Universitario che sorgerà sullo Stretto. Oggi ha presenziato alla terza e ultima giornata degli Stati Generali del Sud di Forza Italia, intervenendo al secondo e ultimo panel, insieme ad altri Ministri. Interpellata in merito alle dimissioni di Occhiuto, ha così risposto: “è stato straordinario! L’ho chiamato a titolo personale, non sapevo se gradisse, e gli ho detto: ‘sei il mio orgoglio’. Ha il coraggio dell’amministratore che crede nella sua comunità, nei valori che lo animano e si sottopone al giudizio delle uniche persone che noi rispettiamo veramente, i nostri elettori”.

Concetti ribaditi anche nel corso dell’intervento al panel. Di seguito, invece, l’intervista completa, in cui ha parlato anche di questa tre giorni.