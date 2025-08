Tajani a Reggio Calabria: “troppi innocenti in carcere e troppi errori. Quella sulla Giustizia è la riforma regina, ma…” | INTERVISTA

StrettoWeb

Terzo e ultimo giorno degli Stati Generali del Sud di Forza Italia a Villa San Giovanni. Spazio, oggi, ai Ministri azzurri, tutti a Reggio Calabria in questa mattinava estiva con affaccio sullo Stretto. A margine dei due panel odierni, il vice premier Antonio Tajani è intervenuto ai microfoni della stampa, per parlare dei temi attuali. Tra gli altri, tra i più importanti, quello sulla Giustizia, argomento centrale di questa domenica in città.

Tajani: “la nostra riforma non è contro Giudici e Magistratura, ma…”

“Per noi di Forza Italia – ha detto Tajani – la riforma della giustizia è la riforma regina. Una giustizia malata restituisce un paese malato. Vogliamo che la giustizia sia garanzia di libertà per i cittadini. La nostra riforma non è contro Giudici e Magistratura, anzi, è una riforma che li esalta. Vogliamo però solo che si rispettino quelle regole che fanno parte della civiltà giuridica, come accusa e difesa sullo stesso piano. Ci sono troppi innocenti in carcere e troppi errori giudiziari. Siamo al lavoro per presentare anche un grande piano per la riforma della giustizia civile, che con la sua lentezza arreca danni enormi alla nostra economia” ha aggiunto sul tema.