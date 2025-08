Cannizzaro show: “Calenda, ma chi sei? Statti a Roma! Chi sarà l’agnello sacrificale della Sinistra? Pronti a conquistare Regione e Comune”

StrettoWeb

Uno show! Si è preso qualche minuto in più, Francesco Cannizzaro, all’interno del suo intervento di saluti, partendo come un diesel: piano piano, tranquillo, con qualche lacrima (evento più unico che raro) e poi cominciando ad alzare i decibel. Acclamato dalla platea, che più volte si è alzata in piedi, ha lanciato stoccate alla Sinistra, Comunale, Regionale e anche Nazionale. “Chi sarà l’agnello sacrificale della Sinistra? Consiglio vivamente di non lasciarsi andare a dichiarazioni stampa inopportune, perché il risultato elettorale della Calabria ci darà ragione e non li farà partecipare alla competizione elettorale” ha detto quasi senza voce, tra gli applausi della platea, nei saluti del terzo e ultimo giorno degli Stati Generali del Sud di Forza Italia.

Poi, con un po’ di ironia: “campo largo, campetto, qualcuno che era con noi ha visto delle difficoltà e ha ben pensato di cambiare. Andate via, cambiate coalizione! Calenda, ma chi sei? Ma statti a Roma! Ma chi ti ha mai visto in Calabria? Prontissimi alla conquista della Regione e soprattutto alla conquista del Comune di Reggio Calabria. Preparatevi, stiamo arrivando!” ha aggiunto in piena enfasi, probabilmente rispondendo anche al leader di Azione, che due giorni fa ha definito Occhiuto “un bullo”.