“Fino alla fine del mare”, Sky Calciomercato saluta Reggio Calabria: le emozioni del gran finale e il bel gesto di Di Marzio | FOTO

StrettoWeb

La quinta e ultima puntata di Sky Calciomercato l’Originale in diretta da Reggio Calabria si apre… senza riferimento musicale calabrese. Se una canzone di Mino Reitano, Rino Gaetano, Loredana Bertè e Mia Martini avevano allietato gli inizi delle scorse puntate, questa volta tocca a “Fino alla fine del mare“, la sigla di Sky Calciomercato L’Originale, cantata dal presentatore Alessandro Bonan esibitosi in concerto poco prima all’Arena.

Due conferme e una novità fra gli ospiti: tanti applausi per il vulcanico Valeri Bojinov e per l’elegante Veronica Baldaccini ai quali si è unito il giornalista Marco Bucciantini, sempre molto preciso con le sua analisi mai scontate.

Presente una delegazione della Reggina rappresentata da Antonino Barillà, attuale capitano, amatissimo dalla piazza. Dopo 35 anni Gianluca Di Marzio ritrova mister Trocini, allenatore della Reggina che ha sottolineato la gioia dell’incontro. Su Reggio è la Reggina: “purtroppo le vittorie non sono bastate. Questa è una città che ti conquista, ti fa battere il cuore. Una promessa? Ce la metteremo tutta, dobbiamo dare tanto a questa città che merita“.

Valeri Bojinov, che ormai ha conquistato la piazza di Reggio con la sua simpatia, ha raccontato la doppietta fatta al Granillo quando giocava con il Lecce sottolineando che per lui è sempre stato un piacere giocare davanti a questi tifosi. Simpatica la pagina dell’Originalino on tour a lui dedicata: “Bojinov lancia il profumo dello Stretto: si spruzza a Reggio, si sente fino a Messina“.

Nella parte centrale della puntata è stato raccontato il film sulla Palmese con l’attore Luca Attadia, calabrese di Rossano (Cosenza).

Sul “secondo palco” spazio a Iginio Massari, maestro pasticciere protagonista a Reggio Calabria con il Bergafest, che ha parlato dell’evento e del Bergamotto di Reggio Calabria.

Nella parte finale di puntata, il sindaco Falcomatà ha dichiarato: “siete arrivati provati, dopo 6 settimane in giro per l’Italia, siamo arrivati a venerdì e vi vedo pimpanti e felici, perchè questa è una città che rende felici. Bucciantini ha detto che questa non è una città da Serie D: questa è una città da finale di Champions League e la sua generosità oggi lo dimostra“.

Recap conclusivo con le attività di quest’oggi: il team di Sky ha partecipato all’inaugurazione del Parco Primavera e ha gustato la scirubetta preparata dal maestro Angelo Musolino.

Bonan ha ringraziato tutta la città per la splendida esperienza: “Reggio Calabria è un regalo che ci siamo fatti due anni consecutivi, vediamo in futuro. Ringrazio il sindaco Falcomatà, i vice e tutto il consiglio comunale. Ringrazio i comuni dell’area metropolitana e tutti i locali che ci hanno accolto“.

Gianluca Di Marzio, dopo aver scambiato la maglia di Sky Calciomercato con quella della Reggina, ha regalato la casacca amaranto a un bambino presente fra il pubblico in un momento dolcissimo.

L’ultima cartolina da Reggio Calabria

A fine puntata, l’ultima cartolina da Reggio Calabria in un video da brividi con tutti i protagonisti e gli highlight delle puntate. Toccante il discorso di Bonan: “se non avessi toccato con mano, non avrei mai capito che cos’è la Calabria, i calabresi e questa città, Reggio Calabria. Toccare con mano è l’espressione giusta. La Calabria ti tocca con la sua voglia di esserci, di farti sentire importante, di metterti al centro. È molto facile stabilire un contatto con questo territorio, si verifica non appena arrivi, con grande semplicità, naturalezza, come il sole che sorge e il tramonto che passa. Reggio Calabria è un posto in cui vivi e respiri, vivi e respiri. Come se la tua vita fosse moltiplicata per un numero imprecisato di volte. E sai già che quando te ne andrai tutto questo ti mancherà. Magari per sempre“.

Sky Calciomercato: le notizie da Reggio Calabria

Gianluca Di Marzio, in diretta dal Lungomare Falcomatà, ha lanciato le ultime notizie di mercato reggine. Si parte dalla Roma che chiude per il centrocampista El Aynaoui del Lens, un colpo che non esclude l’assalto a Rios del Palmeiras (su di lui forte il Benfica). Raggiunto l’accordo per Ferguson con il Brighton: prestito con diritto di riscatto fra i 35 e i 38 milioni di euro.

La Juventus vorrebbe nuovamente avere in prestito Kolo Muani dal PSG. L’Inter attende la risposta ufficiale per Lookman, i bergamaschi hanno chiesto Pio Esposito. Il piano B è Nico Gonzalez.

Milan su Estupinan, terzino sinistro del Brighton: Jorge Mendes, procuratore del calciatore, a lavoro per ridurre la distanza fra le parti.

Il Napoli continua a insistere per Ndoye, forte la concorrenza del Nottingham Forest. Continui contatti con il Galatasaray per la cessione di Osimhen che fatica a sbloccarsi.

Laurentiè dal Sassuolo al Sunderland per 20 milioni. Per sostituirlo Buchanan dall’Inter, Fadera del Como e lo svincolato Insigne. A centrocampo interessa Adli del Milan.

Raffica finale fra il pubblico dell’Arena. Il Como su Jacobo Ramon del Real Madrid, operazione in stile Nico Paz con recompra. Definitivo Perrone. Torino su Volpato del Sassuolo. Parma su Vogliacco del Genoa, ufficiale Mihaila al Rizespor. Genoa su Colombo del Milan e Cutrone del Como.