Il mondo abbraccia il Bergamotto! Da Londra e Costa Azzurra a Reggio Calabria per la gara internazionale organizzata da Iginio Massari

Terza serata, seconda in centro, nel Piazzale della Stazione Lido, prima del gran finale nel cuore del weekend all’Arena. E’ ancora Bergafest, nel suo 25° anno. Dopo la serata di ieri, tra i grandi protagonisti di oggi c’è Iginio Massari, ormai non più ospite del Bergafest e ormai non più ospite di Reggio Calabria. E’ lui il coordinatore del Concorso BergaFestAPEI, la gara internazionale di pasticceria che vede oggi ospite d’eccezione la giuria composta da Markus Bohr, pastry-chef Harrods London; Thierry Bamas, Meilleur Ouvrier de France e Pascal Lac, Relais Desserts – Francia.

“Il legame tra bergamotto e pasticceria si è solidificato, ma la nostra intenzione è che si espanda a livello internazionale. E lo dimostra il fatto di aver coinvolto maestri come Markus Bohr, il responsabile pastry di Harrods di London di Londra; Pascal Lac, ispettore con tante pasticcerie in Costa Azzurra; o Thierry Bamas, campione del mondo di gelato. L’idea è che il bergamotto varchi i confini di Reggio Calabria”, afferma a StrettoWeb Fausto Morabito.

"Io in Calabria ci vengo da 25 anni, non a Reggio ma all'inizio della Calabria, dall'altra parte. La vivo, vengo perché mi piace, mi piacciono i calabresi, ci sono quelli buoni e meno buoni, ma come in tutto il mondo, ma le persone basta conoscerle e le conosci solo quando le frequenti. Abbiamo dei pasticceri di fama internazionale. C'è la massima espressione inglese, un rappresentante che racchiude i 100 migliori pasticceri del mondo. Il mondo abbraccia il bergamotto? Sì, ma per farlo abbracciare bisogna farlo conoscere" ha aggiunto poi il Maestro Iginio Massari.