Reggio Calabria: inaugurato il Parco Primavera insieme a Sky Calciomercato | FOTO e VIDEO

Una festa popolare a coronamento di un intervento di rigenerazione urbana pensato, progettato e concretizzato attraverso un dialogo costante con gli abitanti del quartiere. Questo lo spirito che ha animato il percorso sfociato oggi nell’inaugurazione del Parco Primavera a Vico Neforo. L’Amministrazione comunale ha realizzato una serie di azioni di riqualificazione dell’intera zona in cui sorgono le case popolari, attorno alle quali è stata realizzata un’area giochi per bambini, è stata rifatta la pavimentazione esterna, è stato interamente rinnovato il campo di calcio a 5 e sono stati portati a termine diversi interventi di arredo e decoro urbano.

Nell’occasione è stato inaugurato il murales realizzato dall’artista Agus Rúcula, docente e illustratrice nata in Argentina che ha acquisito la cittadinanza italiana proprio in Calabria, che collabora con Inward ed è stata supportata nella sua opera dall’artista reggina Tania Azzar. Il campo di calcio a 5 è stato intitolato a Giuseppe Errante (alla presenza del fratello Antonello), giovane cresciuto calcisticamente nella società Santa Caterina che ha avuto anche un’esperienza con la Primavera della Reggina ed è scomparso prematuramente su un campo di calcio l’8 dicembre 1992.

La cerimonia inaugurale, aperta con l’Inno nazionale dal tenore Aldo Iacopino, ha visto la partecipazione di molti residenti del quartiere e degli esponenti dell’Amministrazione comunale con in testa il sindaco Giuseppe Falcomatà. A tenere a battesimo il campo di calcio a 5 è stato il team di Sky Calciomercato – L’Originale: la squadra di piccoli calciatori di Vico Neforo ha così potuto incontrare da vicino Valeri Bojinov, Stefano De Grandis, Fayna e Veronica Baldaccini. Ad “inaugurare” il parco giochi sono stati invece bimbe e bimbi della scuola dell’infanzia Fantasilandia guidati dalla dirigente Francesca Stelitano.

Dopo la piantumazione di due alberi di bergamotto e mandarino, con l’intervento del consigliere delegato Massimiliano Merenda, a dare voce alla soddisfazione degli abitanti del quartiere è stata Amalia Serranò, che ha auspicato che quello realizzato a Vico Neforo possa essere un “progetto pilota” da replicare in altri quartieri popolari della città. Il vicesindaco Paolo Brunetti ha ripercorso le tappe che da un’assemblea pubblica con gli abitanti della zona hanno portato a realizzare una riqualificazione “che sembrava impossibile, ma su cui lo scetticismo iniziale è andato ben presto scemando“.

Baldaccini (Sky) ha esaltato “il senso di coesione e di comunità” dimostrato anche in questa occasione dai reggini, mentre il sindaco Falcomatà ha usato il gergo calcistico per invitare tutti a credere nelle potenzialità della città: “Nessun campionato è perso in partenza, anche quando le difficoltà sono enormi e magari i valori in campo fanno pensare ad altro. Noi – ha aggiunto il primo cittadino – abbiamo scommesso fortemente sull’idea di una città policentrica nella quale dentro ogni quartiere i cittadini possano avere dei punti di riferimento. Questo è ciò che rende una città anche una comunità, l’idea che ogni spazio debba avere una propria anima“.

Il primo cittadino ha infine dedicato una riflessione al murales: “La primavera è simbolo di rinascita e nella nostra città ha molteplici significati, è anche il simbolo di una stagione politica durante la quale questo quartiere è nato, a dimostrazione – ha concluso – che c’è sempre un filo rosso che ci unisce e guida i nostri passi da lassù“.