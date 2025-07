Sky Calciomercato, Bucciantini: “Amoruso ha portato stile ai gol alla Reggina. Mazzarri è per sempre” | VIDEO

StrettoWeb

Ultima puntata di Sky Calciomercato L’Originale a Reggio Calabria. Sono passati in fretta 5 giorni fra grandi emozioni, una cornice di pubblico splendida e tante notizie di mercato. La squadra di Sky è rimasta, nuovamente, piacevolmente sorpresa dall’accoglienza offerta dall’Arena “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, una sicurezza in termini di affetto e presenze di pubblico. Lo conferma ai microfoni di StrettoWeb il giornalista Marco Bucciantini che ha sottolineato il calore degli spettatori di Reggio Calabria e la bellezza di poter dar loro qualcosa in cambio della fiducia che hanno riposto in lui e nel team di Sky Sport “uscendo di casa per venirci a vedere“.

Bucciantini ha poi ricordato i fasti della Serie A amaranto, legata a due nomi: Amoruso e Mazzarri. “Amoruso è una persona di una cortesia e di una sensibilità… è un ragazzo delizioso. – racconta Bucciantini – Per questa piazza è stato importante, ha dato uno stile e una tecnica al gol. Mazzarri ha fatto grandissime cose ovunque: Livorno, Napoli, l’ultimo Torino in Europa è il suo. Ma quello che ha fatto a Reggio Calabria è un capolavoro. I capolavori restano. La Reggina di Mazzarri resterà nella storia di Reggio e in quella del calcio italiano. Dimenticato troppo presto? Forse non ha fatto tutte le scelte giuste, spero non sia ancora finita. Ha una passione, una voglia, si sente importante, pensa al calcio, vede calcio, sogna calcio. Ma anche se dovesse essere passato il bello di Mazzarri, di bello ce n’è stato tanto“.