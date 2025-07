Reggio Calabria, ultimi giorni (e ultimi posti) disponibili per iscriversi a due corsi di Fondazione ITS | INFO

StrettoWeb

Sono gli ultimi giorni utili per iscriversi a due corsi di formazione gratuita promossi dalla Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria, punto di riferimento per l’alta formazione tecnica in città. Le attività prenderanno il via il 14 luglio 2025 e rappresentano un’opportunità concreta per chi sogna di costruirsi un futuro professionale solido, innovativo e in linea con le nuove esigenze del mercato del lavoro. Due i percorsi attivati: uno dedicato all’informatica applicata alla sostenibilità ambientale, l’altro all’efficienza energetica nell’edilizia sostenibile. Entrambi con 1.800 ore di formazione complessiva, stage in azienda, docenti esperti, borse di studio ed esperienze all’estero grazie al programma Erasmus+.

Corso ITS in informatica per la sostenibilità ambientale

Il primo corso, giunto alla sua seconda edizione, è rivolto a chi ha una forte passione per il digitale e vuole trasformarla in una carriera nel settore della transizione ecologica e tecnologica. Il titolo completo è: “Tecnico Superiore sviluppatore software per la sostenibilità ambientale e il controllo dei consumi energetici”.

Il percorso forma professionisti in grado di:

progettare software e applicazioni per il risparmio energetico,

gestire infrastrutture digitali integrate con il cloud,

analizzare dati e suggerire miglioramenti nei sistemi energetici,

sviluppare soluzioni per l’automazione e l’efficienza energetica in azienda.

Il corso è gratuito, con una durata di 1.800 ore suddivise in tre semestri, di cui 660 ore di stage presso aziende regionali, nazionali e internazionali. Il programma include anche laboratori avanzati, project work, testimonianze aziendali e seminari. Inoltre, i diplomati ITS potranno accedere a concorsi pubblici per diventare funzionari, anche senza laurea, grazie al progetto “PA 110 e Lode”.

Qui tutte le informazioni sul corso.

Corso ITS in efficienza energetica nell’edilizia sostenibile

Il secondo percorso, giunto all’undicesima edizione, è dedicato a chi intende lavorare nel mondo dell’edilizia green e della riqualificazione energetica degli edifici. Il titolo del corso è: “Tecnico Superiore per l’efficienza energetica nell’edilizia sostenibile”.

Questo professionista sarà in grado di:

progettare impianti e infrastrutture energeticamente efficienti,

utilizzare strumenti digitali come il BIM e i Digital Twins per il monitoraggio,

gestire certificazioni energetiche e integrare fonti rinnovabili nei progetti edilizi,

contribuire alla rigenerazione urbana con soluzioni sostenibili.

Anche in questo caso, si tratta di un percorso gratuito di 1.800 ore, articolato in 1.100 ore di lezioni frontali e laboratoriali e 700 ore di stage. Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì, prevalentemente nel pomeriggio, con possibilità di esperienze formative anche in contesti europei. Le iscrizioni sono ancora aperte, ma rimangono pochi giorni e i posti sono limitati. Entrambi i percorsi rappresentano una risposta concreta alla disoccupazione giovanile e una spinta decisiva verso la transizione digitale ed ecologica.

Qui tutte le informazioni del corso:

Articolo pubbliredazionale