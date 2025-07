Reggio Calabria, al momento non decolla il Sunsetland Summer Festival: poca gente e rinvio di due eventi | VIDEO

StrettoWeb

Ha preso il via venerdì scorso il Golden Hour Dj Set, il saluto al sole che avrà luogo tutte le sere fino al 21 settembre all’Arena “Ciccio Franco” con deejay internazionali, locali e aspiranti dj che accompagneranno “il tramonto più bello del mondo”. L’evento rientra nel Sunsetland Summer Festival promosso dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria nell’ambito dell’Estate Reggina 2025. Al momento, questo evento, non è decollato: sono stati rinviati due eventi su tre totali e la gente non sembra gradire il format. Insomma, la kermesse è stato, fino ad oggi, un flop sia organizzativo che di pubblico. Da evidenziare che questa manifestazione aveva creato già delle polemiche scaturite in una convocazione della commissione controllo e garanzia presieduta da Massimo Ripepi, dove l’assessore Romeo, aveva dato delle spiegazioni su costi e non solo.

Oggi il Sunset ospita Regard

Il Sunset di oggi, ore 19:30 Arena dello Stretto, ospita Regard: artista multiplatino, DJ e produttore albanese. Regard ha all’attivo collaborazioni con star internazionali e performance straordinarie nei festival più importanti. Nel 2017 ha ottenuto il suo primo successo internazionale collaborando con Drop G per un remix ufficiale di “I Can’t Be” di Hakkan Akkus, segnando l’inizio della sua ascesa vertiginosa. Nel 2019, ha reinventato e remixato il brano “RIDE IT” di Jay Sean, raggiungendo 1,3 miliardi di stream su Spotify e ottenendo la certificazione Platino dalla RIAA (Recording Industry Association of America). Ha collaborato con RAYE nell’inno internazionale “SECRETS” e con Dua Lipa per un remix della hit “Don’t Start Now”. Ha unito le forze con Troye Sivan e Tate McRae nel brano certificato platino “You”, che ha raggiunto il #1 nella Billboard Hot Dance/Electronic Songs Chart. Ha ricevuto nomination ai BRIT Awards, ai Billboard Music Awards e agli iHeartRadio Music Awards. Con il suo stile unico che fonde deep house, club, R&B e pop, si è affermato come una forza enigmatica e un creatore senza eguali. Nel contesto di Sunsetland, l’appuntamento con la musica del Dj internazionale Regard è oggi alle 19:30 all’Arena dello Stretto.