Reggio Calabria, all’Arena “Ciccio Franco” poca gente per l’evento odierno del Sunsetland Summer Festival | FOTO

Ha preso il via ieri il Golden Hour Dj Set, il saluto al sole che avrà luogo tutte le sere fino al 21 settembre all’Arena “Ciccio Franco” con deejay internazionali, locali e aspiranti dj che accompagneranno “il tramonto più bello del mondo”. L’evento rientra nel Sunsetland Summer Festival promosso dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria nell’ambito dell’Estate Reggina 2025. Poca gente, questa sera, per la performance del Dj Enzo Romeo, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, anche per causa del rinvio dell’evento principale.

“A causa di un ritardo nel volo di collegamento tra l’aeroporto di Nizza e quello di Roma, il Dj internazionale MOOJO non ha potuto raggiungere Reggio Calabria in tempo utile per l’odierna esibizione fissata all’Arena dello Stretto nel contesto di Sunsetland”, è stato comunicato nel pomeriggio con una nota del comune.