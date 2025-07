StrettoWeb

“A causa di un ritardo nel volo di collegamento tra l’aeroporto di Nizza e quello di Roma, il Dj internazionale MOOJO non ha potuto raggiungere Reggio Calabria in tempo utile per l’odierna esibizione fissata all’Arena dello Stretto nel contesto di Sunsetland”, è quanto comunica in una nota il comune di Reggio Calabria.

Il Sunset di questa sera sarà accompagnato dalla performance del Dj Enzo Romeo. L’appuntamento è all’Arena dello Stretto, alle ore 19:30