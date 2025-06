Reggio Calabria, in commissione focus sul bando per aspiranti DJ: “la città ha altre esigenze”. Tutti i costi del corso

StrettoWeb

Si è svolta, una nuova seduta della commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta da Massimo Ripepi, sul controllo degli atti amministrativi relativi del Bando “Sunsetland DJ” che tanto sta facendo discutere la città tra vari botta e risposta. Alla riunione, come avviene ormai da tempo, assenti tutti i consiglieri comunali di maggioranza mentre era presente, per relazione, l’assessore della Giunta Falcomatà, Carmelo Romeo.

Le spiegazioni di Romeo

L’Assessore Carmelo Romeo nel corso della commissione ha spiegato: “con questo corso i ragazzi potranno apprendere le nozioni più importanti e poi, anche a loro, sarà data la possibilità di esibirsi nel deejay set che faremo in estate all’Arena, insieme ai dj più affermati nazionali e ai professionisti locali. Il laboratorio non si limita a una semplice formazione tecnica, ma promuove anche valori come la responsabilità e l’autonomia, fondamentali per una partecipazione consapevole alla comunità”.

Le perplessità di Milia, Ripepi, Marcianò e Neri

“Quasi mezzo milione di euro per i Dj set e un corso per aspiranti dj che costerà 5.000 euro”. È quanto emerso dall’audizione dell’Assessore Romeo, convocato in IX commissione consiliare, su richiesta del Capogruppo di Forza Italia Federico Milia. Su esplicita richiesta del consigliere forzista, l’assessore Carmelo Romeo ha precisato che il corso per aspiranti DJ bandito dall’amministrazione costerà circa 5.000 euro, mentre le esibizioni dei DJ da giugno ad agosto in via Marina richiederanno una spesa che va “da 100 a 150 mila euro”, per un totale di circa 450 mila euro”. Il Consigliere Milia ha concluso esprimendo perplessità sull’utilità di simili iniziative in una città dove la domanda di lavoro si allinea su un’altra tipologia di richiesta: “perché investire fondi pubblici in corsi per DJ, quando si potrebbero attivare percorsi formativi professionalizzanti, più in linea con le esigenze del territorio e sempre più richiesti anche dalle aziende che operano nella nostra area metropolitana?”, chiede Milia nel corso dei lavori.

Il leader di Alternativa Popolare e consigliere comunale di opposizione, oltre che presidente della commissione controllo e garanzia, Massimo Ripepi, è stato chiaro: “non condivido per nulla la scelta dell’amministrazione, io credo che la città ha altre esigenze molto più importanti”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche i consiglieri Angela Marcianò e Armando Neri, i quali hanno incalzato l’assessore Romeo con varie domande relative al bando sottolineando che persiste “perplessità e preoccupazione” per come vengono spesi i fondi e sugli affidamenti.