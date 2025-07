Reggina, guarda chi si rivede: dopo il flop ritorna Mungo

StrettoWeb

Doppia ufficialità nella giornata odierna per la Reggina. Dopo la firma di Zenuni dalla Luese Cristo Alessandria, è fatta per il ritorno di Domenico Mungo. Sì, proprio quel Mungo che due anni fa era stato presentato in pompa magna, come un lusso per la categoria, ma che dopo una stagione deludente è stato tra i primi a non essere riconfermato. Una minestra riscaldata dopo un flop, un acquisto che la dice lunga sul tenore del calciomercato della Reggina, già fortemente contestato ieri da Carminello, a nome della Curva, in un durissimo messaggio rivolto a Ballarino. Un mercato sicuramente non all’altezza di squadre come Nissa e Scafatese che stanno costruendo dei roster per puntare al bersaglio grosso.

Il comunicato della Reggina sull’arrivo di Mungo

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Domenico Mungo che si lega al club con un contratto annuale con opzione di rinnovo.

Classe 1993, Mungo ha già vestito i colori amaranto nella stagione 2023/24 dimostrando qualità tecniche, visione di gioco e una forte personalità in mezzo al campo. Il suo ritorno rappresenta un innesto di esperienza, grinta e senso di appartenenza.

Reduce dall’esperienza con la Puteolana, Domenico Mungo – calciatore con all’attivo circa 400 presenze nei campionati professionistici e dilettantistici tra Serie B, C e D – ha scelto di fare ritorno a Reggio Calabria per sposare nuovamente il progetto tecnico amaranto, mettendo a disposizione della squadra la propria esperienza e il proprio contributo in vista del raggiungimento degli obiettivi stagionali“.