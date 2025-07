Serie D, alla Scafatese un attaccante da oltre 100 gol in carriera: ecco Volpicelli

StrettoWeb

Mentre la Reggina resta ferma a qualche colpetto di medio livello, con la società apertamente contestata dai tifosi e Ballarino che continua a fare muro sulla cessione della squadra, le avversarie si rinforzano. La Scafatese, nel giro di pochi giorni, ha piazzato due tasselli importanti nel suo reparto offensivo: dopo l’arrivo di Maggio, infatti, è arrivato a Scafati anche Emilio Volpicelli, ex Picerno da oltre 100 gol in carriera.

Non si sa ancora in quale girone sarà inserita la Scafatese, vedere la Reggina costretta a fare gli scongiuri per non averla come avversaria nel proprio girone sarebbe alquanto imbarazzante per la storia e il blasone del club.

Il comunicato della Scafatese sull’acquisto di Volpicelli

“La Scafatese dà il benvenuto a Emilio Volpicelli, attaccante esterno classe 1992 con oltre 100 gol in carriera. Dopo aver illuminato la Serie D con le maglie di Gallipoli, Bisceglie, Fidelis Andria, Venezia e Virtus Francavilla ha proseguito il suo cammino in Serie C, indossando le casacche di Piacenza, Sambenedettese, Matelica, Viterbese, Sangiuliano City e Pineto, fino all’ultima stagione trascorsa tra le fila del Picerno.

Giocatore di carisma e personalità, arriva a Scafati con voglia di lasciare il segno. “Ci aspetta un lungo e bellissimo viaggio. Saremo uniti per questa grande avventura. Forza Scafatese!“.