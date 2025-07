Serie D, colpo Scafatese: in attacco arriva Maggio

StrettoWeb

Lo abbiamo scritto più volte su StrettoWeb: ci sono dei calciatori che in questa categoria fanno la differenza e chi li compra aumenta, in maniera decisiva, le proprie chance promozione. La nissa ha affondato il colpo Terranova, secondo attaccante della classifica marcatori della scorsa stagione proprio dietro a Diaz (già di proprietà del club), il terzo nome su questa lista, Domenico Maggio, si è accasato alla Scafatese. Un gran colpo per la formazione campana che attende di sapere in quale girone verrà collocata: dovesse essere ancora il Girone I, la concorrenza per la Reggina aumenterebbe in maniera importante, soprattutto senza il cambio di proprietà.

Il comunicato della Scafatese

“La Scafatese Calcio 1922 è lieta di annunciare il tesseramento dell’attaccante Domenico Maggio. Il centravanti classe 1990 è reduce dall’esperienza biennale al Siracusa, culminata quest’anno con la promozione in Lega Pro. Curriculum di prestigio in categoria per il nuovo atleta gialloblù, che s’è detto pronto e carico per la nuova avventura“.