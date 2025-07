Serie D, la Nissa piazza il grande colpo: arriva bomber Terranova, con Diaz coppia promozione da 34 gol!

StrettoWeb

La Nissa piazza un super colpo in attacco. Il club siciliano si assicura le prestazioni di Pietro Terranova, attaccante che nella passata stagione ha messo a segno 16 gol con la maglia della Vibonese. La società del presidente Giovannone completa una coppia d’attacco da sogno insieme Josè Agusto Diaz, capocannoniere della passata stagione con 18 gol. In due hanno siglato 34 reti e promettono di fare scintille, assicurando un bottino di reti che alimenta il sogno promozione dell’ambizioso club di Caltanissetta che lavora per garantirsi l’etichetta di favorita del girone, soprattutto se la Reggina non dovesse cambiare proprietà.

A proposito di Reggina, Terranova era stato accostato anche agli amaranto. Fra l’immobilismo dei giorni scorsi e le ben nota impossibilità di Ballarino nell’affondare colpi di un certo calibro per la categoria, dopo aver perso Barranco, la Reggina ha ripiegato su Ferraro, esaltato dai megafoni della società, ma che è un profilo di secondo livello rispetto a Terranova o Maggio, finito alla Scafatese.

Il comunicato della Nissa

“La NISSA piazza un’autentica bomba di mercato: Pietro Terranova, uno degli attaccanti più prolifici della Serie D, vestirà la maglia della Nissa nella prossima stagione. Un colpo che fa rumore, un segnale forte, una dichiarazione d’intenti. A firmare questa operazione è stato il direttore sportivo Ernesto Russello, che in perfetta sinergia con il presidente Luca Giovannone, è riuscito a portare a Caltanissetta uno dei calciatori più ambiti del panorama dilettantistico nazionale.

Terranova-Diaz: la coppia dei sogni è realtà!

Insieme hanno infiammato i campi del Girone I nella passata stagione. Con la maglia della Vibonese, Pietro Terranova ha messo a segno 16 reti, secondo solo a José Augusto Diaz, che con 18 centri ha conquistato la vetta dei cannonieri. Oggi, quei due che si sono sfidati a distanza, saranno compagni di reparto. Terranova e Diaz: una coppia che promette spettacolo, gol e tanta voglia di vincere. Un lusso per la categoria.

Un’operazione d’intelligenza e visione

Va dato merito al DS Russello per aver saputo muoversi con abilità e lungimiranza. Terranova era seguito da molte società, ma ha scelto la Nissa, affascinato da un progetto solido e ambizioso. Determinante, ancora una volta, la presenza del presidente Giovannone, che continua a dimostrare con i fatti quanto sia concreto e appassionato il suo impegno per riportare la Nissa nel professionismo.

Un bomber che ha fatto strada

Nato a Paceco nel 1994, Terranova è un attaccante moderno: rapido, tecnico, ambidestro, dotato di grande fiuto del gol. Ha vestito le maglie di: Paceco, Marsala, Tamai, Palazzolo, Dattilo (20 gol in una stagione da record) , Picerno (Serie C), Glacis United (Gibilterra) , Lamezia Terme, Vibonese, dove ha segnato 16 reti nell’ultima stagione Una carriera costruita con serietà, fame e tanta voglia di arrivare. Oggi è nel pieno della maturità calcistica, pronto a fare la differenza anche a Caltanissetta.

La Nissa non si nasconde…

L’arrivo di Terranova non è solo un grande colpo, è anche un messaggio chiaro al campionato: la Nissa vuole essere protagonista. Dopo il primo anno in Serie D, conclusosi con un ottimo sesto posto, la società si sta muovendo con competenza e visione, costruendo una rosa competitiva e solida. Con una coppia d’attacco come Diaz–Terranova, c’è da scommettere che i tifosi potranno sognare in grande. E che ogni domenica, al Tomaselli, ci sarà da divertirsi. Pietro Terranova torna nella sua terra di Sicilia con la voglia di lasciare il segno. Lo fa in una piazza storica, piena di entusiasmo e con una società che ha dimostrato di saper fare calcio.

Benvenuto Pietro, Caltanissetta è pronta ad accoglierti!“.