Reggina, arriva il quarto nome: firmato l’albanese Zenuni

StrettoWeb

Dopo il durissimo messaggio di Carminello a nome della Curva Sud, inviato nella giornata di ieri, la Reggina annuncia un nuovo arrivo. Il club amaranto ha messo sotto contratto il centrocampista Federico Zenuni, italo-albanese classe 1997. Secondo Transfermarkt, svincolato nel 2022, nel 2023 a Chieri, poi 1 mese al Bylis in A albanese per poi finire in Eccellenza alla Luese Cristo Alessandria non menzionata nel comunicato della società.

Il comunicato della Reggina sull’arrivo di Zenuni

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Federico Zenuni che si lega al club con un contratto annuale.

Centrocampista italo-albanese, classe 1997, Zenuni cresce nel settore giovanile del Torino FC, con cui conquista il Campionato Primavera nella stagione 2014/15, partecipando successivamente alla UEFA Youth League 2015/2016. Esordisce tra i professionisti con la maglia del Tuttocuoio e, nel corso della propria carriera, veste le maglie di Viterbese, Teramo, Potenza e Virtus Francavilla, collezionando oltre 200 presenze in Serie C.

Dopo la firma con il Partizani Tirana in Kategoria Superiore (Serie A albanese), un infortunio ne ha temporaneamente rallentato il percorso. Successivamente, riparte dal Chieri in Serie D, dove disputa un’intera stagione collezionando 33 presenze ufficiali.

A livello internazionale ha rappresentato l’Albania nelle selezioni giovanili: ha preso parte agli Europei Under 19, segnando una doppietta contro il Galles, successivamente è stato convocato dall’Under 21 per l’Antalya Cup, disputando gare contro Arabia Saudita, Bahrain, Azerbaijan, Kosovo e Ucraina”.