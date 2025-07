La presentazione di Sky Calciomercato a Reggio Calabria: il team premiato con la Medaglia di San Giorgio

StrettoWeb

Da oggi, lunedì 14 luglio, fino a venerdì 18 luglio, Reggio Calabria sarà il centro del calciomercato italiano. L’Arena dello Stretto farà da splendida cornice alla diretta nazionale di “Sky Calciomercato L’Originale”, la più longeva, seguita e famosa trasmissione che tratta delle dinamiche del mercato calcistico italiano. I rumor più intriganti, le trattative clamorose e le ufficialità che fanno impazzire i tifosi di tutta Italia saranno date in diretta dai posti più iconici di Reggio Calabria che, grazie a Sky Sport, avrà una eco nazionale sulla scia di quanto avvenuto già lo scorso.

A tal proposito, quasi 2.000 persone ogni sera, un successo di pubblico che ha impressionato anche il trio che guida la trasmissione, Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Valerio ‘Fayna’ Spinella, pronti a fare il bis insieme a tanti ospiti quali: Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Valery Bojinov, Lorenzo Minotti, Alessandro Lucarelli, Massimo Marianella, Paolo Condò, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini, Aldo Serena e Veronica Baldaccini.

Nel pomeriggio odierno, Palazzo Alvaro ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’evento nella quale è stato annunciato anche il programma di questi 5 giorni reggini in cui i protagonisti della trasmissione visiteranno i luoghi più scenografici e famosi della città.

Falcomatà: “contenti di rinnovare il rapporto”

“Grazie alla squadra di Calciomercato. Siamo contenti di confermare questo rapporto, l’anno scorso è stata una sorpresa continua, anche per noi che abbiamo riscoperto tanti luoghi del territorio che diamo per scontati. È stata un’emozione quella di vedere i nostri luoghi nella vostra cartolina serale, la conferma sta in una strategia di investimento e marketing territoriale. Siamo stati finalisti per la Capitale della Cultura, non è andata bene, ha vinto Pordenone, ma abbiamo confermato l’idea di promozione del territorio con eventi che possano mettere in luce il nostro territorio. Visiteremo, Villa San Giovanni, Siderno, Gerace, Cinquefrondi e tanti altri luoghi. Ci prepariamo a una settimana intensa a rinnovare il nostro saluto a persone entrate in dinamiche diverse da quelle istituzionali che consentono di creare amicizie e rapporti personali. Ho una spilla della Champions League regalo di Massimo Marianella che ringrazio.

Quest’anno, prima del tuffo all’Oasi, abbiamo fatto una passeggiata con il presidente Confcommercio Labate, con Ninni Tramontana, come un gruppo di amici che si ritrova dopo un po’ di tempo. In questa sala celebriamo i matrimoni, oggi rinnoviamo una promessa ufficiale e solenne: questa è la medaglia di San Giorgio, ne faccio dono ad Alessandro Bonan come dono a Sky Calciomercato. Mi auguro che questo possa diventare appuntamento di tradizione“.

Bonan: “per noi è diventata una vacanza”

“Volevo ringraziarvi tutti, per noi è diventata una vacanza. Lo è stata l’anno scorso quando abbiamo messo piede qui, dovevamo conoscere la città e gli amici, come gli amministratori e chi ci sostiene. Rappresenta l’ultima tappa prima di una sosta di un mese. L’anno scorso grande risultato di trasmissione e di permanenza, siamo stati bene, come una vacanza, un affetto senza precedenti da parte della città. Scaduto l’effetto sorpresa, ma la gente ce la metterà ancora di più. Ci aspetta un contesto meraviglioso con un palco più grande e più bello, speriamo di essere all’altezza“.

Di Marzio: “non vediamo l’ora”

“Siamo felicissimi di essere tornati, l’immagine di calciomercato, dell’ultima puntata, è iconica. L’Arena stracolma, sembrava un concerto, un’immagine che faccio vedere sempre che incontriamo nei nostri viaggi, è l’immagine che è stata scolpita nei nostri cuori. Siamo curiosi di vedere se ci sarà lo stesso affetto, non ho dubbi. Non vediamo l’ora. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi in direct. Speriamo ci sia il sold out. Speriamo di accontentare tutti anche chi vuole soltanto conoscerci in tutti i luoghi in cui andremo.”.

Fayna: “ho fatto una flebo di bergamotto”

“È sempre bello tornare dove si è stati bene. Questa esperienza la facciamo con il sorriso. Mi piace l’aeroporto. Abbiamo scortato un ragazzino fino a Reggio, primo viaggio in aereo (ride). Ho fatto una flebo di Bergamotto, ho fatto un tuffo all’Oasi. Stasera prima puntata sul nuovo palco, posti fino a esaurimento nervoso… a mezzanotte ci sarà una festa. Avremo tanti ospiti e tante celebrità. Ho venduto alcune informazioni in cambio di vasetti di Bergamotto”.