Reggina, Marianella a StrettoWeb: “l’avrei voluta commentare in Europa. E quella volta contro il Milan…” | VIDEO

StrettoWeb

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sky Calciomercato L’Originale a Reggio Calabria, Massimo Marianella, con la sua solita, straordinaria disponibilità, si è dedicato a rispondere alle domande dei media. Ai microfoni di StrettoWeb, il famoso telecronista di Sky, ha ricordato i fasti della Reggina spiegando di aver iniziato a seguirla da vicino proprio dall’anno scorso, dopo essere arrivato in riva allo Stretto con la trasmissione.

“Siamo arrivati qui come una tappa di lavoro e siamo andati via come amici. – ha dichiarato – Sono andato a controllare tutti i risultati della Reggina. Ho fatto un tifo a distanza che non è bastato per un punto. Me la ricordo in A, sono venuto a commentarla una volta nella mia vita: una partita bruttina, Reggina-Milan 0-0, non è accaduto nulla. Però ho messo una crocetta nella mia mappa personale degli stadi, ambiente bellissimo e città meravigliosa. Ci sono tornato, purtroppo non per fare la telecronaca di una partita di coppa europea della Reggina, per quella manca ancora un pochino, però ho scoperto una città e della gente… quando sono atterrato, ho mandato un messaggio al sindaco dicendo: ‘sono appena atterrato, sono ancora dello l’aereo, ma già mi sento a casa’“.