Di Marzio a StrettoWeb: “per salire la Reggina deve fare lo squadrone. Guardate Scafatese e Nissa… ” | VIDEO

Un grande ritorno per Gianluca Di Marzio a Reggio Calabria. Il grande esperto di mercato fa nuovamente tappa in riva allo Stretto insieme a Sky Calciomercato l’Originale che dal 14 al 18 luglio sarà in diretta nazionale dall’Arena. Un bis dopo il grandissimo successo della passata edizione che ha sorpreso anche lo stesso staff della trasmissione. “Ne ho parlato in azienda – ha raccontato Di Marzio a StrettoWeb – gli ho detto: ‘guardate a Reggio Calabria quanta gente c’era!”.

Il giornalista di Sky Sport ha lanciato una notizia sulla Reggina per poi concentrarsi sul futuro amaranto, rimarcando quanto su StrettoWeb scriviamo ormai da tempo: la Serie D si vince in estate, serve lo squadrone. “La Reggina ha acquistato Simone Edera che domani firma. – ha dichiarato Di Marzio – Speriamo che la Reggina possa costruire una squadra forte, più forte delle altre, per vincere questo girone serve un’ammazza-campionato. Si vince in estate questo campionato? Sì. Stiamo vedendo quello che stanno facendo la Scafatese, la Nissa, sono squadre forti. Io ho fiducia in Bruno Trocini, sono cresciuto con lui a Cosenza, suo padre era vice presidente della squadra che allenava mio padre. La sua conferma credo sia garanzia di voler vincere il campionato ma bisognerà prendere qualcuno in più per avere più possibilità“.