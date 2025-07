Sky Calciomercato a Reggio Calabria, Condò a StrettoWeb: “le mie zie di Vibo Valentia mi vedranno in tv” | VIDEO

StrettoWeb

Esordio per Paolo Condò a Reggio Calabria. Il famoso giornalista di Sky non era presente, lo scorso anno, nella primo viaggio di Sky Calciomercato L’Originale in riva allo Stretto, ma non si è voluto perdere la seconda edizione. Il motivo? Oltre alle origini calabresi raccontate ai microfoni di StrettoWeb, il grande entusiasmo vissuto dai suoi colleghi in città per le 5 notti all’Arena.

: “mi hanno detto, in senso positivo, che si sono quasi spaventati l’anno scorso qui a Reggio: l’ultima sera c’erano più di 2000 persone! Solitamente raccogliamo centinaia di persone, qui erano migliaia. Comunque qui l’anno scorso non c’ero ma io qui gioco in casa: come molti di voi avranno capito, Condò è un cognome calabrese. Le mie zie di Vibo Valentia saranno sicuramente davanti alla tv, spero abbiano l’abbonamento a Sky, a guardare il loro pro-pro-nipote“.